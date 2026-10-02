L'inflation surprend mais les marchés européens ne tremblent pas

Après un début de semaine compliqué, la Bourse de Paris tente de relever la tête ce vendredi, à la faveur d'une légère détente du compartiment obligataire et d'un repli plus franc des cours du pétrole alors que la France et l'Europe envisageraient d'ouvrir les vannes de leurs réserves stratégiques. En revanche, l'inflation dans la zone euro est ressortie supérieure aux attentes et reste un sujet de préoccupation majeur sur le Vieux Continent.

Les marchés attendaient cette statistique avec impatience et un brin d'anxiété. L'inflation dans la zone euro allait-elle se résorber ? A 11h tapantes, le verdict est tombé : après 3,2% en août, la hausse des prix a atteint 3,8% en septembre, là où les économistes tablaient sur un chiffre plus limité de 3,6%.

Si la BCE a déjà relevé ses taux le 10 septembre, ces nouvelles données pourraient ouvrir la voie à un nouveau tour de vis d'ici la fin de l'année.

Dans ce contexte, l'indice parisien reste tout de même orienté à la hausse : le CAC 40 s'adjuge 0,6%, à 7 885 points, tiré par Stellantis ( 4,1%) et STMicro ( 3,1%), tandis que Sanofi et Kering ferment la marche avec respectivement -3,6% et -1,9%.

Ailleurs en Europe, Londres progresse de 0,5% dans le sillage de Francfort ( 1,1%).

Légère détente sur l'obligataire

Les marchés profitent aussi d'un léger répit sur le compartiment obligataire, avec un rendement de l'OAT à 4,88%. En revanche, le "spread" (soit l'écart avec le Bund de même échéance) atteint 146 pb, reflétant les fortes inquiétudes du marché quant à la situation budgétaire française à l'approche de l'élection présidentielle de 2027.

L'Hexagone amorce en effet une période délicate : celle d'un vote du budget alors que le gouvernement ne dispose pas de majorité absolue et peut donc être censuré à tout moment par les oppositions.

Selon Commerzbank, les difficultés politiques à réduire les déficits devraient maintenir les ratios d'endettement occidentaux sur une trajectoire ascendante. La banque estime notamment que la France devrait réduire son déficit d'un peu plus de 5% du PIB pour stabiliser son ratio dette/PIB, un ajustement jugé politiquement difficile.

Même s'ils restent haut perchés, les cours de l'or noir sont en repli significatif, avec un Brent à 99,6 USD (-2,5%) et un WTI à 89,5 USD (-3,7%), alors que les États-Unis pressent l'Europe d'ouvrir les vannes de ses stocks stratégiques pour alimenter le marché et faire reculer les cours. Autrement, Washington menace de restreindre ses exportations de diesel sur le Vieux Continent.

"Une telle mesure pèserait sur les marges de raffinage américaines, mais pourrait à l'inverse profiter aux raffineurs européens, puisqu'elle accentuerait encore la tension sur l'offre de diesel en Europe", juge Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

Dans l'après-midi, les intervenants auront aussi l'occasion de prendre le pouls de l'économie américaine, avec les chiffres des créations d'emplois et le taux de chômage, tous les deux attendus à 14h30.

Les valeurs en mouvement

Dans le reste de l'actualité des marchés, Stellantis gagne 4,1% après des ventes trimestrielles stables aux Etats-Unis sur un an, à environ 324 000 véhicules. La vigueur de Ram compense le recul de Jeep. En Italie, les immatriculations ont progressé de 13% en septembre, Leapmotor inclus, renforçant ce tableau commercial.

Kering recule (-1,9%) après que de nombreux analystes ont revu à la baisse leurs objectifs sur le titre. Cette dynamique fait suite à une conférence téléphonique tenue par le groupe pour cadrer les anticipations des bureaux d'études avant sa publication trimestrielle.

Saint-Gobain ( 1%) annonce avoir finalisé l'acquisition de Xypex, annoncée le 6 juillet. Basé à Vancouver, au Canada, ce spécialiste des adjuvants et revêtements d'imperméabilisation par cristallisation dessert plus de 100 pays avec ses solutions différenciées, pour un chiffre d'affaires attendu à 110 millions de dollars canadiens en 2026.

Airbus ( 1,8%) a demandé des inspections supplémentaires sur certains A330neo après la découverte d'outils oubliés dans l'empennage horizontal. Si l'incident a pu peser sur les livraisons du modèle, Jefferies estime que le problème reste probablement mineur et semble relever d'un cas isolé.

STIF connaît un véritable krach boursier ce vendredi à Paris, le titre, introduit en décembre 2023 chutant de 60% peu avant 12h, au lendemain de l'annonce de la perte de Tesla à partir de 2027.

Ailleurs en Europe, BAE Systems ( 0,7%) serait intéressé par le rachat de la société néerlandaise Robin Radar Systems, une opération qui lui permettrait de se renforcer dans la lutte anti-drone.

IG Group dévisse de 23% à Londres, sanctionné après un point d'activité décevant. La plateforme de trading a généré un chiffre d'affaires au 3e trimestre en recul sensible sur fond de conditions de marché moins favorables, ce qui l'a poussée à abaisser ses perspectives de revenus pour 2026.