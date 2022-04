L’inflation revient sur le devant de la scène

Arnaud Riverain GreenSome Finance Associé Fondateur http://www.greensome-finance.fr/

La chute brutale des indices à la suite du déclenchement du conflit en Ukraine a été effacée en a peine deux semaines, chaque élément allant dans le sens d'une désescalade ayant logiquement redonné du baume au cœur. Après il faut raison garder et ne pas mettre la charrue avant les bœufs car s'il y a bien un domaine sur lequel nous n'avons aucune visibilité c'est bien cela.

Malgré tout, les opérateurs semblent avoir pris le parti que le gros était joué. C'est aller certainement un peu vite en besogne et la prudence doit rester de mise. Aussi, on constate que le sujet n°1 redevient celui de l'inflation avec désormais comme discours le fait qu'on ne parle plus d'inflation « ponctuelle » mais d'une inflation plus persistante. Ce nouvel élément d'incertitude sera, avec le conflit ukrainien, au cœur des préoccupations du marché et semble même prendre l'ascendant.

Au-delà de ces considérations, les small ont été enfin les plus recherchées en ce mois de mars et notamment celles sur Euronext Growth, indice qui avait reculé de 11,8% en janvier, de 5,8% en février et qui en 2021 était resté étale alors que les autres indices affichaient des croissances à deux chiffres. Assiste-t-on a à l'amorce d'un rattrapage ou ce n'est qu'un feu de paille ? Même si à coups sûr il y a des opportunités au regard des baisses observées, les small caps semblent plus exposées au risque d'inflation et aux conséquences induites (pression de la part des grands comptes, prix matière, impact sur la consommation…).

Les analystes, malgré le contexte, gardent leur optimisme. Nous sommes néanmoins plus que circonspect concernant l'ampleur de la progression des résultats notamment pour les small. Attention cela peut être une source de déception non négligeable. L'amorce de la publication des T1 sera donc particulièrement intéressante.



Estimations de variation des BPA

Les ratios de valorisation conservent des niveaux attractifs et même très attractifs si l'on se réfère aux taux en comparant à la moyenne sur 15 ans. Après ils reposent sur des prévisions très optimistes, il convient donc de rester prudent surtout au regard du contexte.



S'il n'y avait pas le conflit ukrainien, s'il n'y avait pas la reprise plus que marquée de l'inflation nous serions dans un momentum particulièrement favorable. Après avec des « si » on referait le monde. Il convient donc de se positionner sur des valeurs ayant un vrai pricing power pour se protéger notamment de l'inflation. Le conflit ukrainien aura, en effet selon nous, plus d'effets psychologiques qu'économiques. Le vrai défi que nous devons relever c'est la gestion ou l'appréhension de cette inflation. En effet, pour certains ils n'ont connu que cet environnement de taux zéro sans inflation. Il va donc falloir revoir les logiciels pour réapprendre ou apprendre à investir avec cette composante. Toute la question sera de savoir combien de temps cette inflation à 4-6% va s'instaurer. Certains s'attendent à une normalisation à partir du second semestre d'autres commencent à évoquer une inflation plus persistante i.e. qui perdurerait, probablement pas sur de tels niveaux, mais au-delà des 2% en 2023. Les drivers seront logiquement le coût de l'énergie et des matières premières bien avant celui des salaires alors qu'il y a encore quelques mois on évoquait plus ce facteur comme élément déclencheur.

Dans cet environnement, on a tendance à se dire que les small seront les plus pénalisées. Il va donc falloir analyser nettement plus en profondeur les acteurs capables de répercuter les hausses qu'ils subissent. Cela sera un bon révélateur des sociétés à plus forte valeur ajoutée. L'inflation sera donc peut-être le révélateur des pépites de la cote des small.