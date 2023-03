L'inflation "restera trop élevée en fin d'année", anticipe François Villeroy de Galhau

Le gouverneur de la Banque de France a défendu le cap fixé par son institution, qui cherche à réduire la flambée des prix à 2% d'ici fin 2024 à fin 2024.

Francois Villeroy de Galhau, le 23 mai 2022, à Davos ( AFP / FABRICE COFFRINI )

"Cela ne suffira pas". Malgré le regain d'optimisme à la Banque de France, qui a revu ses chiffres en matière de croissance et d'inflation dans ses dernières prévisions publiées lundi 20 mars, son gouverneur François Villeroy de Galhau a confirmé que l'inflation "restera trop élevée" d'ici fin 2023 malgré l'amélioration des signaux.

"L'inflation devrait commencer à baisser d'ici le mois de juin. Elle devrait connaitre son pic au cours de ce premier semestre et continuer à baisser sur la deuxième moitié de l'année mais cela ne suffira pas", a t-il commenté à l'antenne de France Inter .

"Signal de confiance"

"L'inflation restera trop élevée en fin d'année, d'où la mobilisation pour la ramener vers 2% d'ici fin 2024 à fin 2025. Quant à la composition de l'inflation, entre facture énergétique et prix de l'alimentaire. François Villeroy de Galhau confirme l'atténuation les prix de l'énergie, qui explique les prévisions "meilleures" que prévues en matière d'inflation.

"Je vous confirme la priorité à la lutte contre l'inflation", a par ailleurs déclaré le gouverneur. "Je crois que nous avons envoyé un signal de confiance qui est fort et qui est double, c'est à la fois une confiance dans notre stratégie anti-inflation et une confiance dans la solidité des banques européennes et françaises", a-t-il poursuivi.