L'inflation française harmonisée confirmée à 1,1 % en septembre

(AOF) - L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a augmenté de 1,1 % en septembre sur un an, après une progression de 0,8 % en août, a confirmé l'Insee. Il a baissé de 1,1 % sur un mois, après une progression de 0,5 % en août.
