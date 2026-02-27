L'inflation espagnole est restée stable à 2,3% en février
27/02/2026
La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) devrait s'établir à 0,4% sur le mois qui s'achève, donnant un taux annuel de 2,3%, identique à celui enregistré en février.
Les analystes prévoyaient un chiffre de 2,2%.
En données sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, l'IPC affiche même une hausse de 2,7% en février, contre 2,6% en janvier.
En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), les prix à la consommation ressortent quant à eux en progression de 2,5% en février sur un an.
Ces données espagnoles confirment la tendance au raffermissement de l'inflation observé dans la zone euro après celles publiées ce matin pour la France, où l'indice IPC a rebondi de 1% en février, après 0,3% en janvier, un redressement que les spécialistes attribuent à l'existence d'effet de base purement technique suite à la nette décélération de l'inflation qui avait été enregistrée en début d'année dernière.
