 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'inflation en zone euro révisée en légère baisse pour novembre
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 11:08

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,1% en novembre, stable par rapport au mois précédent et marquant ainsi une légère révision en baisse par rapport à l'estimation rapide de 2,2% qu'Eurostat avait dévoilée il y a deux semaines.

La plus grande contribution à ce taux d'inflation annuel provient des services ( 1,58 point de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac ( 0,46 pp), des biens industriels non énergétiques ( 0,14 pp) et de l'énergie (-0,04 pp).

Pour l'ensemble de l'UE, l'inflation annuelle a ralenti de 0,1 point à 2,4% en novembre. Les taux les plus bas ont été enregistrés à Chypre (0,1%), en France (0,8%) et en Italie (1,1%), et les plus élevés en Roumanie (8,6%), en Estonie (4,7%) et en Croatie (4,3%).

Inflation
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:50 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON

  • L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat ( AFP / JOHN THYS )
    Zone euro : l'inflation ressort inchangée en novembre, à la veille de la réunion de la BCE
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:49 

    L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite

  • Un drapeau de l'Union britannique et un drapeau de l'Union européenne sont suspendus à un immeuble du centre de Londres
    La GB va réintégrer le programme Erasmus+ de l'UE
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:28 

    La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite

  • Abdoul Aziz Baldé, dont le fils a disparu au large du Maroc après avoir tenté de migrer vers l'Europe clandestinement par la mer, pose pour un portrait le 25 septembre 2025, dans une banlieue de la capitale guinéenne Conakry ( AFP / PATRICK MEINHARDT )
    En Guinée, la déchirante quête des familles des jeunes disparus de la migration
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:23 

    "Je sais que le bateau sur lequel mon fils était embarqué a coulé, mais on ne nous a pas montré son corps. Alors dire que le petit est décédé, je ne sais pas...", lâche dans un sanglot Abdoul Aziz Baldé, dont le fils, Idrissa, parti de Guinée à la recherche d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank