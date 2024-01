L'inflation en soutien de la livre sterling

(AOF) - En baisse ce matin, la livre sterling gagne désormais 0,32% à 1,1655 euro, soutenue par une inflation plus élevée que prévu outre-Manche. En rythme annuel, l'inflation est ressortie à 4% en décembre contre un consensus de 3,8% et après 3,9% en novembre. Hors alimentation et énergie, elle s’est élevée à 5,1% en décembre, dépassant également le consensus de 4,9%. Elle s’élevait déjà à 5,1% en novembre.

Conséquence de cette déception sur le front de l'inflation, la probabilité d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre en mai est maintenant d'environ 58%, contre environ 84% à la fin de la journée d'hier.