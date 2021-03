L' inflation éclipse le Covid-19 comme risque principal pour les gérants

(NEWSManagers.com) - Le Covid-19 n' est plus le risque numéro un aux yeux des investisseurs professionnels. Pour la première fois depuis ces 12 derniers mois, les gérants de fonds mondiaux sondés par Bank of America dans le cadre de son Fund Manager Survey ont cité l' inflation (37 %) comme le plus grand risque extrême actuel. Le Covid-19 n' arrive qu' en troisième position, après le taper tantrum (35 %) et devant une bulle à Wall Street.

93 % des gérants de fonds s'attendent à une hausse de l'inflation au cours des douze prochains mois, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'enquête du mois précédent, ce qui constitue un record absolu, selon Bank of America.

Par ailleurs, 48 % des gérants interrogés pensent désormais que nous assisterons à une reprise économique en V, alors qu' ils n' étaient que 10 % en mai 2020 et que les autres scénarios (U ou W) tenaient la corde.

L'enquête, qui couvre 220 investisseurs gérant 630 milliards de dollars d'actifs interrogés entre le 5 et le 11 mars, montre aussi que le solde moyen de liquidités est passé de 3,8 % à 4 %, que l'exposition nette des hedge funds aux actions est la plus élevée depuis juin 2020 et que leur allocation aux matières premières atteint un niveau record.