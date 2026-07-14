L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis ralentit ; les risques à la hausse persistent dans un contexte de reprise du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* L’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5 % en glissement annuel en juin, un chiffre inférieur aux prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 3,8 %

* La baisse des prix de l'essence explique en grande partie le ralentissement de la hausse de l'IPC

* Hors alimentation et énergie, l'IPC a progressé de 2,6 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

L’inflation à la consommation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin en raison du recul des prix de l’énergie, mais ce ralentissement s’est avéré insuffisant pour convaincre les marchés financiers d’écarter la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année, dans un contexte de reprise des conflits au Moyen-Orient.

Le rapport publié mardi par le ministère du Travail, qui a également montré un recul de l’inflation sous-jacente le mois dernier, a donné un peu de répit aux responsables de la banque centrale américaine avant leur réunion prévue plus tard ce mois-ci, ont déclaré des économistes. Ceux-ci ont toutefois averti que les données de l’indice des prix à la consommation de juin avaient été éclipsées par la récente escalade des hostilités entre les États-Unis et l’Iran. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré mardi aux législateurs que la banque centrale n’avait « aucune tolérance pour une inflation élevée et persistante », et qu’il ne pensait pas que tout allait pour le mieux après la publication du rapport sur l’IPC.

« Les prix de l’énergie ont chuté suite au cessez-le-feu avec l’Iran et à la signature du protocole d’accord », a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets. « Mais avec la reprise des combats dans le Golfe, le protocole d’accord en lambeaux et les prix de l’énergie qui repartent à la hausse en juillet, la balance des risques penche toujours davantage en faveur d’une hausse des taux à un moment donné cette année. »

L’IPC a progressé de 3,5 %, un niveau toujours élevé, sur les douze mois clos en juin, après avoir bondi de 4,2 % en mai – ce qui constituait la plus forte hausse en glissement annuel depuis avril 2023 –, selon les données du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

L'IPC a reculé de 0,4 % sur le mois, sa première baisse depuis avril 2020, après avoir progressé de 0,5 % en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'IPC de 3,8 % en glissement annuel et sur un recul de 0,1 % en glissement mensuel. Le recul de l’IPC s’explique principalement par une baisse de 5,7 % des prix de l’énergie, la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2020, après une hausse de 3,9 % en mai alors que la trêve s’installait. Les prix de l'essence ont chuté de 9,7 %, mais ont progressé de 26,7 % en glissement annuel en juin. Le cessez-le-feu s'est effondré la semaine dernière après que des pétroliers commerciaux ont essuyé des tirs dans le détroit d'Ormuz, déclenchant des frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran. Les prix de l'essence ont grimpé, la moyenne nationale passant à 3,86 dollars le gallon mardi, contre 3,79 dollars il y a une semaine, selon les données de l'association d'automobilistes AAA. De nouvelles hausses sont probables, les cours du pétrole ayant atteint mardi leur plus haut niveau depuis quatre semaines après que Washington a réimposé un blocus naval à l'Iran.

« Les perspectives d’inflation pour juillet sont moins encourageantes », a déclaré Bill Adams, économiste en chef pour les États-Unis à la Fifth Third Commercial Bank.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,2 %, un taux identique à celui de mai. En juin, ils avaient progressé de 3,0 % en glissement annuel. Les prix des produits d'épicerie ont grimpé de 0,2 %, portés par une hausse de 4,3 % du coût des œufs et de 1,2 % de celui des produits laitiers. En revanche, les prix des boissons non alcoolisées ont baissé de 1,5 %, le café ayant notamment reculé de 2,0 %. Les fruits et légumes ont baissé de 0,2 %. Ils ont toutefois augmenté de 5,3 % en glissement annuel.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a augmenté de 2,6 % en glissement annuel, après une hausse de 2,9 % en mai. L’inflation dite « sous-jacente » (IPC de base) est restée inchangée sur le mois, après avoir progressé de 0,2 % en mai. La Fed se base sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour fixer son objectif d’inflation de 2 %. Les marchés financiers s’attendaient à ce que la Fed maintienne ce mois-ci son taux d’intérêt de référence au jour le jour inchangé, dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Les opérateurs estimaient toutefois à environ 60 % la probabilité d’une hausse des taux en septembre. L’inflation était inférieure à 2 % pour la dernière fois début 2021. Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 16 et 17 juin , publié la semaine dernière, a révélé que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l’inflation s’étaient accrues le mois dernier.

Les actions à Wall Street s’échangeaient en hausse. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

LA RÉPERCUSSION DES DROITS DE DOUANE SEMBLE ÊTRE TERMINÉE

L’inflation sous-jacente a été modérée par une baisse de 2,0 % des primes d’assurance automobile, qui fait suite à un recul de 1,7 % en mai.

Les prix des communications ont baissé de 1,5 % sur le mois, tandis que le coût du logement a augmenté de 0,1 %, soit la plus faible hausse mensuelle depuis janvier 2021. Le loyer équivalent pour les propriétaires a augmenté de 0,2 %, et les prix des chambres d’hôtel et de motel ont baissé de 2,3 %, probablement en raison de l’effacement de l’effet de la Coupe du monde de la FIFA. Le coût des soins de santé a légèrement baissé de 0,1 %, l’assurance maladie ayant reculé de 0,5 %.

En revanche, le coût des loisirs a augmenté de 0,5 % et les tarifs aériens ont progressé de 0,2 %. Le coût global des services est resté inchangé en juin. Les prix des biens de base ont baissé de 0,1 % pour le deuxième mois consécutif, dans un contexte de recul de 0,6 % du coût des vêtements, ce qui suggère que la répercussion des droits de douane pourrait être terminée. Les prix des voitures et camions d'occasion ont baissé de 0,2 %, tandis que ceux des médicaments sur ordonnance ont reculé de 0,1 %. Les prix du tabac et des produits du tabac ont reculé de 0,7 %, soit la plus forte baisse depuis juillet 2014.

En revanche, les prix des articles d’ameublement et des dépenses de fonctionnement des ménages ont augmenté de 0,2 %. Certains économistes ont considéré les baisses observées dans les domaines de l’assurance automobile, des produits du tabac et des soins de santé comme un phénomène ponctuel.

« Il y a un certain nombre de facteurs ponctuels, mais aussi plusieurs chiffres étonnamment faibles qui pourraient signaler un ralentissement significatif », a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets. « Je suis très sceptique quant à l’idée que l’inflation vienne tout juste de s’inverser. »

Sur la base des données de l’IPC, les économistes ont estimé que l’inflation PCE sous-jacente avait augmenté de 3,3 % en glissement annuel en juin, après une hausse de 3,4 % en mai. Elle devait progresser de 0,2 % sur le mois, après une hausse de 0,3 % en mai. Ces estimations pourraient évoluer après la publication mercredi de l’indice des prix à la production (IPP) de juin. Les données d’inflation PCE de juin resteraient basées sur l’ancienne méthodologie , notamment pour les services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les services juridiques, ainsi que les logiciels et accessoires informatiques, qui feront l’objet de modifications lors des révisions annuelles de septembre.

« Pour la Fed, c’est un soulagement, mais pas suffisant pour la rassurer », a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. « Nous prévoyons que les prix vont à nouveau s’accélérer dans les prochains rapports, à mesure que les prix de l’énergie et des carburants remonteront et que ces hausses se répercuteront sur les prix sous-jacents via les coûts de transport. »