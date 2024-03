L'inflation "collante" est due aux tensions sur le marché de l'emploi (Schelcher Prince Gestion)

(AOF) - "Contrairement à ce que tout le monde pensait, l’inflation ralentit plus lentement que prévu et les anticipations d’inflation notamment à court et moyen terme augmentent depuis le début d’année". C’est ce qu’affirme Hubert Lemoine, directeur général adjoint en charge des gestions et de la recherche chez Schelcher Prince Gestion. "La reprise manufacturière globale ou les tensions géopolitiques peuvent être une partie de l’équation, mais la tension structurelle post-Covid du marché de l’emploi dans les pays développés en est la principale raison", estime-t-il.

"Cette inflation 'collante' et plus durable, continue de peser sur les taux réels et favorise la valorisation des actifs risqués à l'aune d'une croissance économique résiliente". "La désinflation vers les objectifs long terme de 2% de la Réserve Fédérale, prendra plus de temps que prévu et les objectifs initiaux des membres du FOMC", à savoir trois baisses en 2024, "apparaissent plus réalistes".

"La transmission de la politique monétaire, au travers d'entreprises investissant moins et n'embauchant plus, voire licenciant, ne fonctionne pas vraiment", précise Schelcher. "La structure actuelle du marché du travail semble bien différente de la période pré-Covid avec un taux de participation toujours inférieur et un rapport de force favorable à l'employé".