L'inflation britannique ralentit sensiblement en novembre
L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,2% sur un an en novembre 2025, un taux annuel en baisse de 0,4 point par rapport à celui observé en octobre.

"Les aliments et boissons non alcoolisées, ainsi que l'alcool et le tabac ont apporté les plus fortes contributions à la baisse à la variation mensuelle du taux annuel de l'IPC", explique l'office national de statistiques (ONS).

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 3,2% sur un an le mois dernier, après 3,4% en octobre. Le taux annuel pour l'IPC des biens est passé de 2,6 à 2,1%, et pour celui des services, de 4,5% à 4,4%.

