L'inflation britannique en août ne devrait pas faire changer d'avis la Banque d'Angleterre

Selon ce dernier, le fait que les différentes mesures de l'inflation sous-jacente sont encore assez élevées retiendra davantage l'attention. " Cela explique en partie pourquoi la Banque d'Angleterre devrait être un peu plus prudente que la Réserve fédérale américaine dans son cycle d'assouplissement au cours des prochains mois. En effet, la Banque d'Angleterre semble désormais très susceptible de maintenir ses taux demain, la prochaine baisse intervenant probablement en novembre. " détaille Luke Bartholomew.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.