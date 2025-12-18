L'inflation annuelle estimée à 2,7% aux Etats-Unis en novembre
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 14:40
"Comme pour l'emploi, le BLS n'a pas pu recenser en octobre tous les prix pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, car cela réclame des visites physiques chez les commerçants et des requêtes par téléphone", rappelait Oddo BHF en début de semaine.
Hors énergie ( 4,2%) et produits alimentaires ( 2,6%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,6% le mois dernier, un taux là-aussi en repli et inférieur de 0,4 point au consensus de marché.
A lire aussi
-
Les dirigeants européens, réunis jeudi en sommet à Bruxelles, sont sous pression pour trouver le moyen de financer l'Ukraine, ce dont Volodymyr Zelensky est venu plaider l'urgence devant eux. "La décision doit être prise d'ici la fin de cette année", a rappelé ... Lire la suite
-
La BCE n'a pas bougé sa politique monétaire avec un taux de dépôt conservé à 2%. La présidente de l'institution pourrait mettre en avant les nouvelles projections de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse qui se tient à 14h45. Christine Lagarde ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt jeudi, l'inflation restant sous contrôle et l'économie résiliente, sans s'avancer sur sa future trajectoire monétaire. Le taux de dépôt, référence de l'institut, a été laissé à 2%, comme depuis juillet, ... Lire la suite
-
La compagnie taïwanaise China Airlines a signé pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant à 15 sa commande de cette version du gros porteur, a annoncé jeudi l'avionneur européen. Le montant du contrat n'a pas été divulgué et Airbus ne publie plus les tarifs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer