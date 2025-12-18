 Aller au contenu principal
L'inflation annuelle estimée à 2,7% aux Etats-Unis en novembre
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 14:40

D'après le Bureau of Labor Statistics, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,7% en novembre en comparaison annuelle, un taux en baisse de 0,3 point par rapport à septembre, alors même que le consensus l'attendait en hausse à 3,1% selon Jefferies.

"Comme pour l'emploi, le BLS n'a pas pu recenser en octobre tous les prix pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, car cela réclame des visites physiques chez les commerçants et des requêtes par téléphone", rappelait Oddo BHF en début de semaine.

Hors énergie ( 4,2%) et produits alimentaires ( 2,6%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,6% le mois dernier, un taux là-aussi en repli et inférieur de 0,4 point au consensus de marché.

Inflation
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

