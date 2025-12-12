L'inflation annuelle confirmée à 0,9% en novembre en France
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 09:02
Une décélération des prix des services ( 2,2%) et un recul plus marqué de ceux des produits manufacturés (-0,6%) ont été compensés par une moindre baisse des prix de l'énergie (-4,6%) et une légère accélération de ceux de l'alimentation ( 1,4%).
Toujours en rythme annuel, l'inflation sous-jacente a ralenti à 1% en novembre, après 1,2% en octobre. En données harmonisées pour les comparaisons européennes, l'indice des prix a augmenté de 0,8%, comme en octobre.
