L'inflation américaine sans impact sur l'euro dollar

(AOF) - En légère baisse à la mi-séance, l'euro n'a pas réagi aux chiffres américains de l'inflation pour août. Il reculait de 0,21% à 1,0739 dollar en fin d'après-midi. Très attendues, ces données ont montré une accélération de l'inflation du fait de la hausse des prix de l'essence. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,7% en août en rythme annuel, contre un consensus de 3,6% et 3,2% en juillet. A 0,6% la progression en rythme mensuel est conforme aux attentes.

Hors inflation et énergie, l'inflation core a ralenti. Elle s'est élevée à 4,3% en rythme annuel en août, en ligne avec les attentes et à comparer avec 4,7% en juillet. Elle a atteint 0,3% en rythme mensuel, contre un consensus de 0,2% et 0,2% en juillet.

" Rien de tout cela ne devrait dissuader la Fed de laisser ses taux inchangés la semaine prochaine. Cela ajoute toutefois une certaine incertitude quant à sa décision du 1er novembre ", a commenté Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz.