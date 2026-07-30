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L'inflation américaine ralentit en juin, mais un renversement de tendance est probable dans le contexte du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 15:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'inflation aux États-Unis a ralenti en juin, mais ce ralentissement devrait être temporaire, car la reprise des hostilités au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 3,7 % sur les douze mois clos en juin, après avoir enregistré une hausse non révisée de 4,1 % en mai, soit la plus forte progression depuis avril 2023, a indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique du ministère du Commerce. La hausse de l'inflation mesurée par le PCE était conforme aux prévisions des économistes. L'indice des prix PCE a reculé de 0,1 % en glissement mensuel, soit son plus faible niveau depuis avril 2020, après avoir progressé de 0,5 % en mai.

Ces données figuraient dans l'estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre publiée jeudi par le gouvernement. Le ralentissement de l'inflation PCE s'explique par un recul des cours du pétrole dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l'Iran. Cette trêve a depuis volé en éclats. Les cours du Brent oscillent juste au-dessus de 90 dollars le baril, tandis que les prix moyens de l'essence aux États-Unis ont de nouveau dépassé les 4 dollars le gallon. Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’indice des prix PCE a progressé de 3,3 % en glissement annuel en juin, après une hausse de 3,4 % en mai. Hors alimentation et énergie, il a légèrement augmenté de 0,1 % sur le mois, après une hausse de 0,3 % en mai.

La Réserve fédérale suit les mesures d’inflation PCE pour son objectif de 2 %. Mercredi, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour , dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la Fed ont exprimé leur désaccord, se prononçant en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré aux journalistes que la banque centrale ne "vacillerait pas" dans son engagement à ramener l’inflation à son objectif, soulignant qu’"il n’y a pas d’objectif d’inflation souple, il n’y a pas d’objectif implicite souple, pas sous la responsabilité de ce comité".

Les économistes s’attendent à ce que la Fed relève les taux d’intérêt dès septembre. L’impact de la forte inflation a été atténué cette année par de généreux remboursements d’impôts, mais ce coussin s’amenuise, laissant présager un ralentissement des dépenses de consommation au second semestre. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique, ont progressé de 0,3 % en juin après avoir bondi de 0,9 % en mai. Corrigées de l’inflation, elles ont augmenté de 0,4 % en juin, un taux identique à celui de mai. Les revenus personnels ont progressé de 0,2 % après avoir bondi de 0,7 % en mai. Le revenu disponible des ménages, corrigé de l’inflation, a augmenté de 0,3 % le mois dernier. Le taux d’épargne est tombé à 2,7 %, son plus bas niveau depuis juin 2022, contre 2,8 % en mai.

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