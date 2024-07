Lors de ses interventions mardi et mercredi devant le Congrès, le président de la Fed, Jerome Powell avait affirmé "qu'il faudrait davantage de données positives pour renforcer la confiance dans la désinflation".

" Cependant, ces chiffres doivent être mis en perspective, car la Fed préfère se baser sur l'indice PCE plutôt que l'indice des prix à la consommation et elle adopte vraiment une approche de 'tendance'. Cette baisse doit donc durer jusqu'à septembre ", prévient Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

L'inflation américaine, l'un des principaux rendez-vous économiques de la semaine, a réservé une bonne surprise. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en juin en rythme annuel, contre un consensus de 3,1%, après 3,3% en mai. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,4% et après 3,4% en mai.

" (...) L'impasse d'un parlement sans majorité risque de se révéler plus dommageable qu'il n'y paraît ", prévient abrdn, soulignant que les problèmes budgétaires de la France n'ont pas disparu.

(AOF) - Déjà bien orientés ce matin, les marchés européens ont accru leurs gains après l'annonce d'un ralentissement plus important qu'anticipé de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 a gagné 0,71% à 7627,13 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,43% à 4989,17 points. En revanche, les indices américains évoluent en ordre dispersé : le Dow Jones gagne 0,26% tandis que le Nasdaq Composite perd 1,71% vers 17h30.

L'inflation américaine plus faible que prévu soutient les Bourses

