L'inflation accélère un peu dans la zone euro en novembre
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 11:05

L'inflation annuelle de la zone euro devrait atteindre 2,2% en novembre 2025, un taux en légère hausse donc par rapport celui de 2,1% observé en octobre, selon l'estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Parmi les principales composantes, les services devraient connaître le taux annuel le plus élevé en novembre (+3,5%), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+2,5%), des biens industriels non énergétiques (+0,6%) et de l'énergie (-0,5%).

Inflation
