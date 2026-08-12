L'inflation à la consommation aux États-Unis est restée modérée en juillet, mais l'économie n'est pas encore tirée d'affaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et rend compte de la réaction des marchés tout au long du texte)

* L'indice des prix à la consommation progresse de 0,1 % en juillet, conformément aux prévisions des économistes

* Les prix des denrées alimentaires progressent légèrement de 0,1 %; ceux de l'essence reculent pour le deuxième mois consécutif

* L'IPC sous-jacent progresse de 0,2 %; il affiche une hausse de 2,5 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont à peine augmenté en juillet, le prix de l'essence ayant baissé pour le deuxième mois consécutif, tandis que l'inflation sous-jacente restait modérée, réduisant encore les chances d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Le léger rebond de l’indice des prix à la consommation mensuel publié mercredi par le ministère du Travail, conforme aux prévisions des économistes, reflète également des hausses marginales des prix des denrées alimentaires et des vêtements, ainsi que des baisses des tarifs des hôtels et des motels, et du coût des médicaments sur ordonnance. Ce rapport fait suite à l’annonce, la semaine dernière, de pertes d’emplois inattendues en juillet . Les économistes ont toutefois indiqué qu’une hausse des taux cette année restait d’actualité, l’inflation se situant bien au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

« Une inflation conforme aux prévisions maintiendra intact le discours selon lequel "il n'est pas nécessaire de relever les taux", qui s'est imposé après le rapport sur l'emploi de la semaine dernière », a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management. « Une nouvelle série de données sur l'inflation sera publiée avant la réunion de septembre, de sorte que la donne pourrait encore évoluer. »

L’indice des prix à la consommation a légèrement progressé de 0,1 % le mois dernier, après avoir reculé de 0,4 % en juin – ce qui constituait sa première baisse en six ans –, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Une hausse de 0,1 % du coût du logement a représenté environ les deux tiers de la progression de l’IPC. Le poste « logement » a été freiné par une chute de 3,3 % des prix des chambres d’hôtel et de motel, probablement liée à la fin de la Coupe du monde de la FIFA. Cela a compensé une augmentation de 0,3 % du loyer équivalent pour les propriétaires. Les prix de l’essence ont baissé de 2,9 % après avoir reculé de 9,7 % en juin.

Sur les douze mois clos en juillet, l’IPC a progressé de 3,4 % après une hausse de 3,5 % en juin. Les chiffres d’inflation plus modérés de juillet n’apportent probablement guère de réconfort aux consommateurs, car les prix restent supérieurs à ceux d’il y a un an et les salaires ne suivent pas le rythme. Le coût élevé de la vie a détérioré l’opinion de nombreux Américains à l’égard du président Donald Trump et pourrait peser sur les chances du Parti républicain lors des élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès américain pour les deux prochaines années. Trump a remporté l’élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l’inflation.

L'INFLATION DE BASE MENSUELLE EST ÉGALEMENT MODÉRÉE

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC a progressé de 0,2 % le mois dernier, après être resté inchangé en juin. L'IPC dit « de base » a augmenté de 2,5 % sur les douze mois clos en juillet, après avoir progressé de 2,6 % en juin.

La Fed se base sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour fixer son objectif d’inflation de 2 %. Après la publication des données de l’IPC, les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 40 % d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre, soit un peu moins qu’en début de journée.

Les responsables de la politique monétaire disposeront encore des rapports sur l’IPC et l’emploi du mois d’août avant cette réunion. Les économistes s’attendent à ce que le rythme de hausse des prix à la consommation s’accélère en août, reflétant la récente hausse des cours du pétrole. La croissance de l’emploi devrait également rebondir à mesure que les distorsions saisonnières s’estompent. Le mois dernier, la Fed a maintenu son taux directeur au jour le , l’, dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Mercredi, en début de séance, le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

La position des États-Unis en tant qu’exportateur net de pétrole et la réduction des stocks pétroliers avaient amorti l’impact sur l’économie du choc des prix du pétrole déclenché par le conflit au Moyen-Orient, mais certains économistes ont estimé que cette situation ne pourrait pas durer indéfiniment. Ils ont également ajouté que les États-Unis et d’autres pays devraient, à un moment donné, reconstituer leurs stocks pétroliers, ce qui maintiendrait les prix du pétrole à un niveau élevé. Trump a accusé l’Iran d’être des « négociateurs sournois » dans une interview publiée lundi soir sur et a décrit certaines de ses options actuelles dans ce conflit: « se contenter de laisser faire » et laisser Téhéran s’effondrer économiquement, ou les frapper « très, très fort ».