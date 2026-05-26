L'industrie pharmaceutique chinoise n'est pas affectée par la surveillance exercée par Pékin sur les accords technologiques sensibles, déclare le directeur général de JW

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andrew Silver

L'essor de l'industrie pharmaceutique chinoise n'est pas affecté par le renforcement des contrôles exercés par Pékin sur les accords portant sur des technologies sensibles, a déclaré mardi le directeur général de JW Therapeutics. Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux intensifient leurs efforts pour trouver des médicaments expérimentaux développés en Chine, alors qu'ils réduisent leurs coûts avant l'expiration des brevets. Les analystes du secteur prévoient que les accords de licence dans le domaine des biotechnologies atteindront un nouveau record cette année. Mais le mois dernier, la Chine a ordonné au géant américain de la technologie Meta META.O de défaire son acquisition de plus de 2 milliards de dollars de la start-up d'IA Manus, alors que Pékin renforce la surveillance des investissements américains dans les entreprises nationales développant des technologies de pointe, ce qui a semé la panique dans de nombreux secteurs.

“Pour nous, tout continue comme d’habitude. Nos collaborations transfrontalières, notamment dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques (CGT), dépendent particulièrement de la coopération internationale. Jusqu’à présent, je n’ai constaté aucun impact”, a déclaré à Reuters Leo Tian, directeur général de JW 2126.HK .

JW, dont le principal actionnaire est le laboratoire pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb BMY.N par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Juno Therapeutics, est spécialisée dans les produits d’immunothérapie cellulaire. Tian a ajouté que pour les actifs en cours de développement, JW “recherchait activement des partenariats” avec des entreprises hors de Chine. Reuters avait précédemment rapporté que le blocage par la Chine de l'acquisition de Manus par Meta augmenterait le risque pour les investisseurs internationaux cherchant à investir dans des entreprises de haute technologie ayant des liens avec le pays.