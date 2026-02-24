L'industrie pétrolière a besoin de 70 dollars le baril pour augmenter la production, selon les dirigeants

par Valerie Volcovici

L'industrie pétrolière a besoin que les prix du brut augmentent et se maintiennent à 70 dollars le baril afin d'augmenter la production, ont déclaré des dirigeants mardi.

La production pétrolière américaine peut être maintenue à son niveau actuel dans une fourchette de prix de 60 à 65 dollars, a déclaré Vicki Hollub, directrice générale du producteur de pétrole américain Occidental OXY.N , lors d'une conférence de Energy Aspects à Washington.

Les prix de référence du Brent ont baissé d'environ 19 % l'année dernière, sous la pression des inquiétudes concernant une offre excédentaire de pétrole à l'échelle mondiale et de l'incertitude concernant la politique commerciale des États-Unis. Le président américain Donald Trump a appelé les compagnies pétrolières à entrer au Venezuela et à y stimuler la production. Les dirigeants des compagnies pétrolières ont prévenu qu'une offre supplémentaire réduirait les bénéfices et entraînerait une diminution des forages, et non une augmentation.

"Nous aurons besoin d'un pétrole à 70 dollars pour continuer à croître", a déclaré Mme Hollub.

Scott Sheffield, fondateur de Pioneer Natural Resources, qui a été racheté par Exxon Mobil en 2024, s'est fait l'écho de ces commentaires, avertissant que la production du bassin permien aux États-Unis chuterait si les prix du brut tombaient à environ 50 dollars le baril.

Une fourchette de prix de 50 à 55 dollars le baril "est le moment où les gens vont commencer à réduire leurs investissements dans le bassin Permien", a déclaré M. Sheffield, ajoutant que "70 dollars, c'est le seuil idéal".