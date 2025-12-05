L'industrie de l'IA n'est pas une bulle, mais les actions pourraient subir une correction, selon le chef de SK

Les actions du secteur de l'intelligence artificielle pourraient être mises sous pression après une hausse trop rapide et trop importante, mais l'industrie n'est pas dans une bulle, a déclaré le chef du conglomérat sud-coréen qui possède le principal fabricant de puces mémoire SK Hynix 000660.KS .

Les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions liées à l'IA ont commencé à peser sur l'ensemble des marchés financiers, tandis que l'on se demande quand les énormes investissements dans l'IA se traduiront par des bénéfices réels.

"Je ne vois pas de bulle dans (l'industrie de l'IA)", a déclaré Chey Tae-won, président de SK Group, lors d'un forum à Séoul, lorsque le gouverneur de la Banque de Corée l'a interrogé sur les inquiétudes concernant les bulles de l'IA.

"Mais si l'on regarde les marchés boursiers, ils ont augmenté trop rapidement et trop fortement, et je pense qu'il est naturel qu'il y ait une période de correction", a-t-il déclaré, ajoutant que les actions d'IA ont grimpé au-delà de leur valeur fondamentale.

Chey a déclaré que la "surévaluation" des actions n'était pas nouvelle pour un secteur en croissance et que le développement de l'IA entraînerait des gains de productivité considérables.

Les actions de SK Hynix, qui fournit des puces de mémoire haut de gamme pour alimenter les puissantes puces d'IA de Nvidia

NVDA.O , ont bondi de 214 % en un an, propulsées par la forte demande pour ses produits de la part des constructeurs de centres de données d'IA qui investissent des milliers de milliards de dollars.

L'entreprise sud-coréenne a annoncé en octobre un nouveau bénéfice trimestriel record, stimulé par le boom de l'IA, et a déclaré avoir vendu toute sa production de puces pour l'année prochaine, s'attendant à un "super cycle" prolongé des puces .