L'Indonésie va restreindre l'accès aux médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, selon la ministre

L'Indonésie va restreindre l'accès aux plateformes de médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, a annoncé vendredi son ministère des communications et du numérique. Il s'agit du dernier pays en date à installer des garde-fous en ligne pour réduire les risques d'addiction et de cyberintimidation.

Un certain nombre de gouvernements ont imposé des restrictions sur les médias sociaux pour les enfants, alors que l'impact des médias sociaux sur la sécurité et la santé mentale des mineurs suscite de plus en plus d'inquiétudes.

L'Australie a introduit une interdiction des médias sociaux pour les moins de 16 ans en décembre , et l'Espagne a également déclaré le mois dernier qu'elle interdirait l'accès aux médias sociaux pour les mineurs de moins de 16 ans.

La Malaisie , voisine de l'Indonésie, a annoncé en novembre qu'elle interdirait également les médias sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans à partir de 2026.

Meutya Hafid, ministre indonésienne des communications et du numérique, a déclaré dans une déclaration vidéo que le gouvernement allait "retarder l'accès" aux comptes de médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans par le biais d'un règlement ministériel publié vendredi.

À partir du 28 mars, les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans sur des "plateformes à haut risque" seront progressivement désactivés, a déclaré Meutya, ajoutant que ces plateformes comprennent TikTok, Facebook, Instagram et Roblox.

"Le processus se fera progressivement jusqu'à ce que toutes les plateformes s'acquittent de leurs obligations", a-t-elle déclaré, sans préciser ce qu'elles doivent faire pour répondre aux nouvelles exigences.

"Nous sommes conscients que cela peut causer des désagréments au début. Les enfants peuvent se plaindre et les parents peuvent être désorientés face à leurs plaintes"

"Nos enfants sont confrontés à des risques, qu'il s'agisse de pornographie, de cyberintimidation, de fraude en ligne ou, plus important encore, de dépendance", a-t-elle ajouté, précisant que l'Indonésie serait le premier pays non occidental à imposer de telles restrictions.

TikTok, Meta, qui possède Facebook et Instagram, et Roblox n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les détails de lanouvelle réglementation n'ont pas encore été révélés. Les fonctionnaires du ministère n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le taux de pénétration de l'internet en Indonésie, un pays d'environ 280 millions d'habitants, a atteint 79,5 % en 2024, selon une enquête menée auprès de 8 700 personnes par l'association indonésienne des fournisseurs d'accès à l'internet.

L'enquête a montré que 48 % des enfants de moins de 12 ans avaient accès à l'internet, certains répondants de ce groupe d'âge utilisant Facebook, Instagram et TikTok. L'enquête a montré que la pénétration de l'internet s'élevait à 87 % parmi les utilisateurs de la "génération Z" âgés de 12 à 27 ans.