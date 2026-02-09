L'Indonésie tiendra une réunion de suivi avec MSCI cette semaine après la déroute des marchés

L'IDX et l'OJK ont proposé des réformes au MSCI lors de leur première réunion le 2 février

L'OJK discute intensivement des réformes avec la Banque mondiale

Le neveu de Prabowo a prêté serment en tant que gouverneur adjoint de la banque centrale

L'OJK sanctionne des entreprises et des valeurs mobilières pour conduite inappropriée

L'Indonésie informera MSCI cette semaine sur les progrès de ses réformes du marché des capitaux , a déclaré la Bourse indonésienne (IDX) lundi, après qu'un avertissement du fournisseur d'indices a effacé des dizaines de milliards de dollars du marché des actions du pays.

Environ 120 milliards de dollars de valeur de marché se sont évaporés depuis que MSCI a signalé, à la fin du mois dernier, des préoccupations concernant la propriété et la transparence des actions indonésiennes.

Le sentiment s'est encore détérioré après que Moody's a abaissé la semaine dernière la perspective de notation des obligations pour le gouvernement et les entreprises indonésiens à négative, accélérant ainsi les sorties de capitaux de la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est.

L'IDX a déclaré dans un communiqué qu'il organiserait une réunion de suivi avec MSCI au cours de la deuxième semaine de février pour discuter des propositions de réforme de l'Indonésie. L'agence de presse nationale Antara a indiqué que la réunion aurait lieu mercredi.

Les dirigeants des bourses et les régulateurs financiers ont rencontré MSCI virtuellement le 2 février , au cours de laquelle Jakarta a proposé de divulguer les noms des actionnaires détenant au moins 1 % du capital, d'offrir des classifications plus détaillées des investisseurs et de doubler le flottant minimum afin de répondre aux préoccupations de MSCI.

MSCI n'a pas commenté les propositions, ni la réunion.

L'IDX a déclaré qu'il avait l'intention de publier les données relatives à l'information des actionnaires sur son site web ce mois-ci. Des classifications plus fines des investisseurs seront disponibles d'ici à la fin du mois de mars, qui est également la date limite pour les réglementations visant à augmenter le flottant minimum.

PÉNALITÉS POUR LES ENTREPRISES

L'autorité de régulation financière OJK a déclaré qu'elle avait tenu des "discussions intensives" avec la Banque mondiale sur les meilleures pratiques mondiales en matière de réformes des marchés des capitaux.

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer l'application de la loi, l'OJK a déclaré avoir sanctionné plusieurs entreprises pour conduite inappropriée, notamment en gelant le permis de souscription de l'UOB Kay Hian Sekuritas pendant un an en raison d'une diligence raisonnable inappropriée des clients avant une introduction en bourse en 2019.

UOB Kay Hian Sekuritas n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par courriel.

Cinq hauts responsables de la bourse et de l'OJK ont démissionné à la suite de la chute du marché.

L'avertissement de MSCI et l'abaissement de la note de Moody's sont intervenus dans un contexte de malaise croissant des investisseurs concernant l'indépendance de la banque centrale et la santé budgétaire, alors que le président Prabowo Subianto cherche à faire passer la croissance de 5 % à 8 %.

La rupiah IDR= a atteint un niveau record de 16 985 pour un dollar le mois dernier après que Prabowo ait nommé son neveu, Thomas Djiwandono, à un poste de premier plan au sein de la banque centrale. Djiwandono a prêté serment en tant que gouverneur adjoint de la Banque d'Indonésie lundi. Il était auparavant vice-ministre des finances.

Le principal indice boursier .JKSE a rebondi lundi pour augmenter de 1,2%, tandis que la roupie s'est raffermie à 16,795 pour un dollar.