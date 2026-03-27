L'Indonésie s'apprête à imposer des restrictions aux moins de 16 ans sur les réseaux sociaux, mais peu de gens savent comment elles fonctionnent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Incertitude quant à la mise en œuvre des restrictions indonésiennes sur les médias sociaux pour les moins de 16 ans

* Le gouvernement a désigné des plateformes telles que Roblox et TikTok comme étant à haut risque pour les jeunes utilisateurs

* Les plateformes affirment qu'elles mettent en œuvre des mesures de protection

(Ajout de commentaires du ministre aux paragraphes 14 et 15, et de commentaires sur TikTok au paragraphe 21) par Yuddy Cahya Budiman et Stanley Widianto

Anza Zafran Utama, un garçon de neuf ans de la ville indonésienne de Bogor, est soit un dinosaure, soit un tireur lorsqu'il joue à Roblox sur son smartphone.

Zafran et ses amis se retrouvent régulièrement sur Roblox

RBLX.N , la plateforme américaine où les enfants peuvent construire des mondes et des communautés immersifs en 3D et incarner différents personnages.

À partir de samedi, les jeunes de moins de 16 ans ne pourront plus utiliser cette plateforme en vertu de nouvelles règles gouvernementales, après que des fonctionnaires l'ont désignée comme étant à haut risque.

"J'aime y faire des blagues avec mes amis", a déclaré Zafran à propos de Roblox.

Sa mère, Andina Dwi, a déclaré qu'il passait jusqu'à quatre heures sur la plateforme après l'école, ne se levant que pour recharger son téléphone.

"Lorsqu'il joue à Roblox, il oublie le temps", a déclaré Andina, 32 ans, qui soutient les contrôles. L'interdiction des médias sociaux en Indonésie, qui, selon le gouvernement, vise à réduire le risque de cyberintimidation et de dépendance, fait suite à une interdiction en Australie l'année dernière, en raison des inquiétudes concernant les dommages potentiels des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes. Aux États-Unis, où les entreprises de médias sociaux font l'objet de milliers de poursuites en raison de la conception de leurs plateformes, un tribunal a estimé jeudi que Meta

META.O et YouTube GOOGL.O , propriété d'Alphabet, avaient créé des produits créant une dépendance et nuisant à la santé des jeunes. L'Indonésie a également désigné des plateformes telles que X, Facebook et Instagram de Meta, YouTube et TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, comme étant à haut risque.

MANQUE DE CONSEILS TECHNIQUES

À l'approche de samedi, ni les parents ni les enfants ne savent vraiment ce qui va se passer - si tous les utilisateurs de moins de 16 ans verront leur compte automatiquement désactivé ou s'il y aura un nouveau processus de vérification.

"La politique est un ensemble de concepts, mais les conseils techniques manquent encore", a déclaré Ika Idris, experte en médias sociaux à l'université Monash, dont les enfants, âgés de 11 et 16 ans, utilisent Roblox.

Meutya Hafid, ministre indonésienne des communications et du numérique, a déclaré ce mois-ci que la désactivation des comptes courants des moins de 16 ans se ferait progressivement à partir de samedi.

Vendredi en fin de journée, Meutya a déclaré aux journalistes que X et TikTok commenceraient à désactiver les comptes samedi, et que Roblox n'autoriserait les utilisateurs de moins de 13 ans qu'à jouer hors ligne.

Elle n'a pas précisé si ces plateformes n'étaient plus considérées comme à haut risque et n'a pas donné de détails sur la désactivation.

Les plateformes à haut risque doivent ajuster leur âge minimum et désactiver les comptes des utilisateurs mineurs, et déterminer de manière indépendante les risques qu'elles posent, selon un décret ministériel publié cette semaine. Les plateformes sont considérées comme à haut risquesi elles remplissent des critères tels que la possibilité de parler à des étrangers, les qualités de dépendance et les risques psychologiques, a déclaré le ministère.

LES PLATEFORMES PRENNENT DES MESURES POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ Roblox introduira des contrôles du contenu et des communications pour les joueurs de moins de 16 ans en Indonésie afin de se conformer aux nouvelles réglementations du pays en matière de médias sociaux, a déclaré l'entreprise cette semaine, sans toutefois donner de détails sur ces contrôles.

Berni Moestafa, responsable de la politique publique de Meta pour l'Indonésie et les Philippines, a déclaré que l'entreprise s'engageait à protéger les adolescents et avait lancé des "comptes adolescents" pour Instagram et Facebook en Indonésie, ajoutant que ces comptes disposent de protections intégrées qui répondent aux préoccupations des parents concernant les personnes avec lesquelles ils parlent en ligne, la manière dont ils passent leur temps et le contenu qu'ils voient.

TikTok a déclaré qu'il s'engageait à respecter la réglementation, qu'il suspendait les comptes identifiés comme non conformes à ses règles d'âge minimum et qu'il disposait de plus de 50 fonctions prédéfinies de protection de la vie privée et de sécurité. "À mesure que nous avançons, nous prendrons les mesures nécessaires pour répondre aux attentes de la réglementation, tout en continuant à renforcer nos mesures de protection", a déclaré l'entreprise.

X a déclaré que l'âge minimum requis en Indonésie "empêche les plateformes de médias sociaux limitées par l'âge, y compris X, de permettre aux personnes de moins de 16 ans de créer ou de conserver un compte. Ce n'est pas notre choix, c'est ce qu'exige la loi indonésienne".

Google a déclaré vendredi avoir mis en place des mesures de protection pour les enfants et a apprécié "l'approche d'auto-évaluation basée sur le risque adoptée par l'Indonésie, qui encourage les protections intégrées et les expériences adaptées à l'âge des jeunes, par opposition à une interdiction générale". La suppression des comptes des moins de 16 ans sur YouTube créerait une"fracture dusavoir" dans un pays de 280 millions d'habitants, a déclaré Google.

JE NE REGARDE RIEN D'ÉTRANGE L'année dernière, l'Indonésie a annoncé des sanctions pour non-respect des mesures de protection , y compris des sanctions et, dans le pire des cas, un blocage de la plateforme.

Mais les experts restent sceptiques quant à la mise en œuvre de ces mesures.

"On peut craindre que ces mesures ne soient pas efficaces", a déclaré Wahyudi Djafar, analyste technologique et directeur du groupe de réflexion Catalyst Policy Works, ajoutant que les enfants peuvent toujours contourner les restrictions. "La mise en œuvre est compliquée."

Le taux de pénétration de l'internet en Indonésie a atteint 80,66 % en 2025, selon une enquête de l'Association indonésienne des fournisseurs d'accès à l'internet. L'enquête a montré qu'elle était de 87,8 % parmi les utilisateurs de la "génération Z" âgés de 13 à 28 ans.

"Je ne regarde rien d'étrange... juste des choses normales", a déclaré Andaru Brahma Satria, 10 ans, à propos de la perte potentielle de l'accès à YouTube. "Je me sens un peu triste."