L'Indonésie renforce les règles applicables aux locations de type Airbnb

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement indonésien a renforcé la réglementation sur les locations de courte durée, y compris celles répertoriées sur la plateforme numérique Airbnb

ABNB.O , en exigeant qu'elles possèdent des permis d'exploitation, a déclaré vendredi la ministre du Tourisme du pays.

* Tous les hébergements répertoriés sur les agences de voyage en ligne doivent avoir les licences commerciales nécessaires d'ici le 31 mars, a déclaré la ministre Widiyanti Putri Wardhana sur son compte Instagram.

* Le gouvernement s'attend à ce que tous les opérateurs commencent à traiter les permis requis, a déclaré Widiyanti.

* Cette nouvelle réglementation fait suite à la proposition du gouverneur de l'île balnéaire indonésienne de Bali de mettre un terme à toutes les locations de courte durée, y compris celles répertoriées sur Airbnb, car le gouvernement provincial perdait des recettes fiscales régionales.

* Widiyanti a déclaré que cette mesure visait à garantir la croissance du secteur touristique indonésien, à empêcher l'évasion fiscale et à fournir un environnement équitable à tous les opérateurs du secteur touristique.