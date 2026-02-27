 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Indonésie renforce les règles applicables aux locations de type Airbnb
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement indonésien a renforcé la réglementation sur les locations de courte durée, y compris celles répertoriées sur la plateforme numérique Airbnb

ABNB.O , en exigeant qu'elles possèdent des permis d'exploitation, a déclaré vendredi la ministre du Tourisme du pays.

* Tous les hébergements répertoriés sur les agences de voyage en ligne doivent avoir les licences commerciales nécessaires d'ici le 31 mars, a déclaré la ministre Widiyanti Putri Wardhana sur son compte Instagram.

* Le gouvernement s'attend à ce que tous les opérateurs commencent à traiter les permis requis, a déclaré Widiyanti.

* Cette nouvelle réglementation fait suite à la proposition du gouverneur de l'île balnéaire indonésienne de Bali de mettre un terme à toutes les locations de courte durée, y compris celles répertoriées sur Airbnb, car le gouvernement provincial perdait des recettes fiscales régionales.

* Widiyanti a déclaré que cette mesure visait à garantir la croissance du secteur touristique indonésien, à empêcher l'évasion fiscale et à fournir un environnement équitable à tous les opérateurs du secteur touristique.

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
136,9700 USD NASDAQ +3,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank