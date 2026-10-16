L'Indonésie menacée d'exclusion des indices émergents

MSCI juge que la Bourse de Jakarta ne mérite plus le statut de marché émergent et ouvre une consultation pour la reléguer au rang de marché autonome. L'indice a perdu jusqu'à 11,4% vendredi, signant sa pire séance depuis 1998, et la roupie s'est rapprochée de son record de faiblesse.

A l'ouverture, tous les cours ont touché leur limite basse et les échanges ont été suspendus trente minutes. "C'est la première fois que cela se produit en vingt ans de présence sur le marché", raconte Liza Camelia Suryanata, directrice de la recherche chez Kiwoom Sekuritas Indonesia. A la reprise, l'indice composite de Jakarta (IDX) est revenu sur des niveaux de 2013, en baisse de 43% depuis ses plus hauts en février dernier, c'est la plus mauvaise performance mondiale. Bank Central Asia , Bank Rakyat Indonesia et Bank Mandiri ont perdu près de 15% chacune. La roupie est descendue à 18 070 pour un dollar, contre un record de faiblesse à 18 190.

Le fournisseur d'indices relève dans son document de consultation "une opacité persistante dans les structures d'actionnariat et des comportements de négociation coordonnés présumés", qui "compromettent une formation correcte des prix". Il ajoute n'avoir vu aucune preuve de sanctions réelles contre les manipulations de cours. Deux chantiers sont visés, la fiabilité du flottant, c'est-à-dire la part du capital réellement négociable, et la déclaration des actionnaires détenant plus de 1% du capital. L'avertissement datait de janvier. MSCI menaçait alors d'un passage en marché frontière. Vendredi, il a estimé que cette catégorie "ne reconnaîtrait pas correctement l'ampleur des problèmes du marché".

Les marchés autonomes représentent le dernier wagon. MSCI classe les pays en développés, émergents, frontières, puis autonomes. Un marché autonome ne figure dans aucun des grands indices suivis par la gestion passive. Les fonds qui les répliquent doivent vendre. L'Indonésie y rejoindrait l'Argentine, le Liban, la Palestine et l'Ukraine. Elle serait le seul pays d'Asie-Pacifique du groupe, et de loin le plus gros, avec une économie de 1 500 milliards de dollars, membre du G20.

Le poids de l'Indonésie dans l'indice des marchés émergents est passé de 1,16% fin décembre 2025 à 0,43% fin septembre 2026. L'indice MSCI Indonesia, lui, est tombé de 18 à 9 composants. La chute des cours a fait une partie du travail, les retraits de valeurs ont fait le reste, et MSCI gèle toute nouvelle entrée depuis janvier. UBS chiffre à environ 4 MdsUSD les sorties passives qu'entraînerait l'exclusion. Les gérants actifs pourraient en retirer 15 MdsUSD de plus. "La principale préoccupation tient moins à l'impact direct sur les actions qu'à la pression sur la monnaie", estime Gary Tan, gérant chez Allspring Global Investments.

MSCI recueille les avis jusqu'au 30 avril 2027 et tranchera au plus tard le 30 juin. L'examen devait initialement s'achever en juillet dernier. Le gel des entrées d'indice, lui, reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. La Bourse d'Indonésie a répondu que ses sociétés cotées restaient fondamentalement solides et que le problème relevait de la perception. Son directeur général Jeffrey Hendrik demande des éclaircissements. Le ministre chargé de l'Economie, Airlangga Hartarto, s'est étonné d'un "grand point d'interrogation", le sujet n'ayant pas été abordé lors d'une réunion tenue cette semaine à Bangkok. L'annonce s'ajoute à une année noire. Perspective de la note souveraine abaissée par Moody's puis Fitch, démission du gouverneur de la banque centrale en juillet, retrait par FTSE Russell en juin des valeurs à l'actionnariat trop concentré.

MSCI a relégué l'Argentine au rang de marché autonome en 2021, pour cause de contrôles des changes. Cinq ans plus tard, elle y est toujours, faute d'avoir levé les derniers. Un retour n'est pas envisagé avant 2027 ou 2028. La différence, c'est que l'Argentine avait un décret à signer. L'Indonésie, elle, doit prouver que ses cours ne sont plus manipulés.