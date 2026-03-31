L'Indonésie convoque Meta et Google pour non-respect de la réglementation sur les médias sociaux destinés aux enfants, selon le ministre

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L'Indonésie a convoqué des responsables de Meta META.O et de Google GOOGL.O pour non-respect des restrictions sur les médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans qui sont entrées en vigueur la semaine dernière, a déclaré un ministre dans une déclaration vidéo publiée mardi.

* L'Indonésie exige que les entreprises de médias sociaux disposant de plateformes jugées à haut risque désactivent les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans, en vertu d'une réglementation entrée en vigueur la semaine dernière .

* Meutya Hafid, ministre indonésien des communications et du numérique, a déclaré que Meta et Google étaient "deux entités commerciales qui ne respectent pas la loi" et qu'elles avaient été convoquées lundi pour "subir des contrôles".

* La non-application des restrictions peut entraîner des sanctions ou même un blocage de la plateforme, a déclaré le ministère.

* M. Meutya a déclaré que Google et Meta s'étaient opposés à ces restrictions dès le début.

* Google et Meta n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi. Les deux entreprises ont déclaré la semaine dernière qu'elles avaient mis en place des mesures de protection pour les enfants.

* Roblox et TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, sont deux autres plateformes jugées à haut risque par le ministère. M. Meutya a déclaré que le ministère avait envoyé un avertissement à ces deux entreprises pour leur demander de se conformer pleinement aux règles, sous peine d'être convoquées. TikTok et Roblox n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Les restrictions imposées par l'Indonésie, qui, selon le gouvernement, visent à réduire le risque de cyberintimidation et de dépendance, font suite à une interdiction imposée en Australie l'année dernière, en raison des inquiétudes suscitées par les effets néfastes que les médias sociaux pourraient avoir sur la santé mentale des jeunes.

* Les critères pour les plateformes à haut risque comprennent la possibilité de parler à des étrangers, les qualités de dépendance et les risques psychologiques, a déclaré le ministère.

* La pénétration de l'internet en Indonésie a atteint 80,66 % en 2025, selon une enquête de l'Association indonésienne des fournisseurs d'accès à l'internet. L'enquête a montré qu'elle était de 87,8 % parmi les utilisateurs de la "génération Z" âgés de 13 à 28 ans.

* L'Indonésie compte environ 70 millions d'enfants de moins de 16 ans, a précisé M. Meutya.