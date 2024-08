L'indien Bharti rachète 24,5% d'Altice UK dans BT

(AOF) - Le géant indien Bharti a annoncé avoir racheté les 24,5% de British Telecom que détenait Patrick Drahi avec sa holding Altice UK. La transaction s'élève à 3 milliards de livres. Le tycoon des télécoms s'était invité au capital du premier acteur du secteur outre-Manche en juin 2021, déboursant 2,2 milliards de livres pour devenir son premier actionnaire. Le milliardaire était progressivement monté à 18%, puis à 24,5% du capital de l'opérateur aux 30 millions de clients en mai 2023.

"Bharti Televentures UK a passé un accord ferme avec Altice UK pour acquérir environ 9,99% du capital flottant de BT immédiatement, et le reste, à savoir 14,51% du capital de BT, sera acquis une fois obtenus tous les feux verts réglementaires", détaille Bharti dans son communiqué.

Face à ses difficultés financières et dans un souci de se désendetter, le groupe a cédé début août sa filiale Teads, spécialisée dans la publicité en ligne, à la société israélienne Outbrain, pour un montant d'un milliard de dollars.

Altice France s'est séparée récemment de sa branche médias (BFMTV, RMC...), vendue au groupe CMA CGM (propriétaire de La Tribune, ndlr) du milliardaire Rodolphe Saadé pour 1,55 milliard d'euros.

L'externalisation des infrastructures

Ce mouvement, à l'œuvre depuis plusieurs années, a pour but de réduire la dette des acteurs du secteur et de mener les investissements nécessaires. Jusqu'à présent, ces cessions ont porté sur les réseaux mobiles et la partie dite "passive" (les pylônes et non les antennes 4G-5G considérées comme "actives" et plus stratégiques). Désormais, 29% des pylônes en Europe appartiennent donc à des sociétés spécialisées. Sur le fixe, les opérateurs ont été plus prudents de façon à conserver le contrôle. SFR a ainsi cédé la moitié de son réseau fibre en 2018, imité par Orange en 2021. La cession de l'ensemble de son réseau fixe au fonds KKR par Telecom Italia, marque donc une rupture. Cette opération constitue une première européenne voire mondiale. L'opérateur choisit de se recentrer sur ses activités commerciales, sa filiale B2B et son activité au Brésil. Très endetté, il ne peut mener la couverture fibre de son pays.