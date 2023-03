L’indice MSCI paneuropéen des fonds immobiliers décroche de plus de 2 % en 2022

(NEWSManagers.com) - Jusqu’au dernier trimestre de 2022, le secteur immobilier non coté aura accusé un rendement négatif. MSCI vient de dévoiler la performance de l’indice MSCI Pan-European Quarterly Property Fund qui s’appuie sur la performance délivrée par 19 véhicules transfrontaliers ouverts (valeur nette d’inventaire de 51,6 milliards d’euros au 31 décembre 2022). Au quatrième trimestre 2022, le rendement affiché est de - 9,3 % portant la performance annuelle à -2,4 %. De quoi « rassurer » les investisseurs : selon les données compilées par MSCI Real Assets, les foncières cotées affichent -38,2 % pour 2022.

Dans un commentaire posté sur LinkedIn, le fournisseur de données indique que cette contreperformance trimestrielle est principalement attribuable au secteur de la logistique qui pèse 30 % de l’indice. En comparaison, le commerce de détail s’est révélé plus résilient, ne chutant que de 2,2 %. Avant de clore : « La baisse des rendements totaux tous types d’actifs confondus a été plus marquée que celle enregistrée au plus fort de la crise financière de 2008. »