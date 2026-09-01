L'indice ISM manufacturier ralentit plus que prévu en août

L'activité dans le secteur manufacturier américain a ralenti en août sur fond de remontée des cours du pétrole, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce mardi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 54,6 contre 55,6 en juillet, alors que les économistes attendaient un repli plus modéré, à 55,2.

La vigueur de l'industrie américaine est surtout concentrée dans les secteurs des hautes technologies et de l'IA, le reste du secteur se montrant plus hésitant en raison du renchérissement des coûts de matières premières et de l'impact des droits de douane.

Il semble toutefois que beaucoup d'indicateurs restent au vert.

Si la composante de l'emploi a reculé à 51,2 contre 52,8 le mois précédent, elle reste toujours en zone d'expansion. L'indice des nouvelles commandes recule de son côté à 53,7 après 56,7 en juillet, mais se maintient toujours au-dessus de la barre des 50 points synonyme de croissance.

Celui des prix acquittés est pour sa part resté stable, atteignant 71,1 comme le mois d'avant.