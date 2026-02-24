L'indice FTSE 100 est en demi-teinte, les banques compensant les gains du secteur minier ; les inquiétudes concernant les tarifs douaniers persistent

Le FTSE 100 en baisse de 0,04% et le FTSE 250 en baisse de 0,1%

Les outils d'intelligence artificielle d'Anthropic dopent les valeurs technologiques britanniques

Convatec relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires, ce qui stimule l'action

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Tharuniyaa Lakshmi

Le FTSE 100 britannique a peu évolué mardi, les gains des minières et des services publics ayant été compensés par les pertes des financières, tandis que les investisseurs évaluaient le changement de position du président américain Donald Trump en matière de commerce.

L'indice des valeurs vedettes .FTSE a clôturé sans changement, tandis que l'indice des valeurs moyennes FTSE 250

.FTMC , axé sur le marché intérieur, a glissé de 0,1%.

Les mineurs de métaux industriels .FTNMX551020 ont été les plus grands stimulants du FTSE 100, avec Rio Tinto RIO.L et Glencore GLEN.L augmentant de plus de 1% chacun, alors que le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau en plus d'une semaine.

Les valeurs technologiques britanniques .FTUB1010 ont augmenté de 0,6% après que la société d'intelligence artificielle Anthropic a annoncé de nouvelles façons pour les clients d'intégrer ses outils dans leurs flux de travail. La plupart des valeurs technologiques américaines ont également progressé.

Malgré ce modeste rebond, les craintes sous-jacentes liées à l'intelligence artificielle ont persisté, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, ajoutant que les investisseurs restaient fragiles.

Les banques .FTNMX301010 ont baissé de 0,5%, suivant les baisses des sociétés financières mondiales. Standard Chartered

STAN.L a chuté de 1,4% malgré une augmentation du bénéfice avant impôt pour l'année entière, l'annonce d'un rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars et une augmentation de 65% de son dividende annuel.

Les États-Unis ont commencé à percevoir un nouveau tarif douanier mondial temporaire de 10 %, bien que l'administration Trump s'efforce de porter le taux à 15 %, dans un contexte de confusion sur la politique commerciale après que la Cour suprême a statué la semaine dernière contre les hausses tarifaires précédentes de Trump.

La Grande-Bretagne a négocié l'année dernière un tarif douanier réciproque de 10 % avec Washington, et le ministre du commerce Peter Kyle a déclaré qu'il était convaincu que cet accord resterait en place.

Séparément, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a évoqué la possibilité d'une baisse des taux en mars , mais a averti que l'inflation des services restait élevée.

Parmi les valeurs individuelles, Convatec CTEC.L a bondi de 10,3 % en tête du FTSE 100 après que le fabricant d'équipements médicaux ait relevé son objectif de revenus organiques à moyen terme en raison d'un renforcement de son portefeuille de produits.

Croda CRDA.L a grimpé de 7,6% après que le fabricant de produits chimiques spécialisés ait prévu de fortes marges bénéficiaires pour 2028 alors qu'il continue à rationaliser ses opérations suite à la faible demande de l'année dernière dans certaines régions en raison des tarifs douaniers américains.