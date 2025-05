L'indice FAO des prix des produits laitiers progresse en avril

(AOF) - L'indice FAO des prix des produits laitiers s'est établi en moyenne à 152,1 points en avril, soit 3,5 points (2,4%) de plus qu'en mars et 28,4 points (22,9%) de plus que sa valeur enregistrée il y a un an. Les prix internationaux du beurre ont augmenté pour le troisième mois consécutif, atteignant un nouveau record historique, avec une hausse de 2,9% par rapport à mars. Cette envolée s'explique en grande partie par la hausse des prix en Europe, due à la contraction des stocks et à la forte demande de matières grasses laitières, malgré une production laitière saisonnière plus élevée.

Les prix internationaux des poudres de lait (lait écrémé en poudre et lait entier en poudre) ont également progressé, de 1,6 et 2,9% respectivement, sous l'effet d'une demande intérieure stable et d'une réorientation des intérêts à l'exportation, qui sont allés de l'Europe (où un euro plus fort réduit la compétitivité) vers l'Océanie, où la baisse saisonnière de la production laitière a resserré les disponibilités sur le marché.

Les prix internationaux du fromage se sont appréciés de 2,3% par rapport à mars, étant donné la forte demande à l'exportation sur fond de contraction des stocks en Océanie.