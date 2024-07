L’indice FAO des prix des produits alimentaires reste stable en juin

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 120,6 points en juin 2024, un niveau inchangé par rapport à sa valeur révisée de mai, car une hausse des indices des prix des huiles végétales, du sucre et des produits laitiers a contrebalancé une baisse de l’indice des prix des céréales, tandis que l’indice des prix de la viande est resté quasiment inchangé.

Malgré cette stabilité et après trois mois consécutifs de hausse, l'indice était toujours en recul de 2,1% par rapport à sa valeur enregistrée un an auparavant et de 24,8% par rapport à son niveau record de 160,3 points atteint en mars 2022.