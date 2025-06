J&J: avis favorable du CHMP pour Imbruvica dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - La société Janssen-Cilag International, appartenant à Johnson & Johnson, annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis favorable à l'extension d'indication pour l'Imbruvica (ibrutinib) en première ligne du traitement du lymphome à cellules du manteau (MCL).



Cette recommandation repose sur les résultats de l'étude pivot de phase 3 montrant que l'ajout d'ibrutinib à la chimiothérapie suivi d'une maintenance fixe de deux ans améliore la survie globale et la survie sans échec par rapport à un traitement incluant une autogreffe de cellules souches (ASCT).



Si cette demande était approuvée par l'UE, ibrutinib deviendrait le premier inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton autorisé en première ligne pour les patients MCL éligibles à la greffe, souligne le laboratoire.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 150,164 USD NYSE -0,41%