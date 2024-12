Il en va de même pour l'huile de colza et l'huile de tournesol, dont les augmentations témoignent des perspectives de resserrement des approvisionnements mondiaux sur leurs marchés respectifs.

De leur côté, les prix mondiaux de l'huile de soja ont continué de s'apprécier, essentiellement à cause de la forte demande mondiale d'importations.

Les prix internationaux de l'huile de palme ont enregistré leur sixième hausse mensuelle d'affilée: ils sont restés supérieurs à ceux des huiles de substitution en raison des inquiétudes persistantes suscitées par une production mondiale plus faible que prévu sur fond de précipitations excessives en Asie du Sud-Est.

(AOF) - L’indice FAO des prix des huiles végétales a affiché une valeur moyenne de 164,1 points en novembre, soit une progression de 7,5% d’un mois sur l’autre, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis juillet 2022. Cette augmentation s’explique par l’essor des cours des huiles de palme, de colza, de soja et de tournesol.

L’indice FAO des prix des huiles végétales au plus haut depuis juillet 2022

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.