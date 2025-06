L’indice FAO des prix de la viande en hausse en mai

(AOF) - L’indice FAO des prix de la viande a affiché une valeur moyenne de 124,6 points en mai, soit une hausse de 1,3% par rapport à la valeur révisée d’avril et de 6,8 % par rapport à son niveau d’il y a un an. La hausse mensuelle est principalement due à l’appréciation des prix internationaux des viandes bovine, ovine et porcine, qui a plus que compensé un repli des cours de la volaille. L’augmentation des prix de la viande d’ovins s’explique principalement par une hausse des cours en Océanie, laquelle a été favorisée par une forte demande mondiale à l’import.