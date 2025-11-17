L'indice Empire State monte nettement en novembre
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 14:45
La Fed de New York, qui publie cet indice, précise que parmi ses principales composantes, les nouvelles commandes et les livraisons ont considérablement augmenté, et les indicateurs du marché du travail se sont améliorés, avec une légère hausse de l'emploi.
Le rythme des hausses des prix des intrants et de vente a légèrement ralenti, mais est demeuré élevé. Enfin, les entreprises s'attendent à ce que les conditions s'améliorent dans les mois à venir, sans être aussi optimistes que le mois dernier.
