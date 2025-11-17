 Aller au contenu principal
L'indice Empire State monte nettement en novembre
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 14:45

L'activité manufacturière a augmenté à un rythme soutenu dans l'Etat de New York en novembre, selon l'indice 'Empire State' des conditions générales qui a augmenté de huit points à 18,7, sa quatrième lecture positive au cours des cinq derniers mois.

La Fed de New York, qui publie cet indice, précise que parmi ses principales composantes, les nouvelles commandes et les livraisons ont considérablement augmenté, et les indicateurs du marché du travail se sont améliorés, avec une légère hausse de l'emploi.

Le rythme des hausses des prix des intrants et de vente a légèrement ralenti, mais est demeuré élevé. Enfin, les entreprises s'attendent à ce que les conditions s'améliorent dans les mois à venir, sans être aussi optimistes que le mois dernier.

A lire aussi

  • ( AFP / JOHN THYS )
    Guerre en Ukraine : Kiev aura besoin de 70 milliards d'euros en 2026, principalement financés par l'Union européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 15:21 

    Faute de soutien européen, l'Ukraine se retrouvera à court d'argent dès la fin du premier trimestre de l'an prochain. Confrontée à l'invasion russe, l'Ukraine va avoir besoin de plus de 70 milliards d'euros pour financer la guerre. Cette somme va principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

