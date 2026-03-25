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L'indice Destiny Tech100 progresse à la suite de l'annonce des projets d'introduction en bourse de SpaceX
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 09:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de Destiny Tech100 DXYZ.N , un fonds qui investit dans des poids lourds privés de la technologie, augmentent de 23,4% à 32,70 $ avant le marché

** The Information a rapporté mardi que SpaceX, la société de fusées d'Elon Musk, pourrait déposer son prospectus d'introduction en bourse cette semaine ou la semaine prochaine, et pourrait essayer de lever plus de 75 milliards de dollars

** Au 31 décembre, SpaceX était la plus grande participation de DXYZ et représentait 16,2% de l'exposition économique du fonds

** Les actions de Tesla TSLA.O ont augmenté de 1,9 % dans les échanges avant le marché

** Depuis le début de l'année, TSLA a chuté d'environ 14,8 %, contre une baisse de 6,4 % pour le Nasdaq .IXIC .

** L'action DXYZ a baissé de 13,4 % depuis le début de l'année

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