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(Ajout d'un billet de blog)

25 mars - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

L'INDICE DE DOULEUR DE TRUMP ATTEINT UN NIVEAU D'ALERTE ÉLEVÉ

Les investisseurs sont sur les dents depuis lundi, incertains que les négociations entre les États-Unis et l'Iran aient réellement lieu et qu'elles aboutissent à de réels progrès.

Cette incertitude a renforcé l'attention portée aux indicateurs qui suivent l'évolution du risque politique et du risque de marché.

BCA Research a compilé un indice des points de douleur de Trump, une moyenne simple standardisée des mouvements sur un mois des rendements du S&P 500, des rendements du Trésor à 10 ans, des taux hypothécaires à 30 ans, des contrats à terme sur l'essence, des swaps sur l'IPC à un an et du taux d'approbation du président.

Les pics de l'indicateur ont généralement coïncidé avec des moments où M. Trump a pris du recul par rapport à des mesures politiques perturbatrices, notamment ses propositions agressives de tarifs douaniers l'année dernière, l'idée d'acheter le Groenland et la résolution de la fermeture du gouvernement en 2025.

À l'époque, l'indice s'approchait d'un écart-type; il est aujourd'hui supérieur à deux.

"Notre indice fournit donc un guide tactique pour choisir le moment des changements de politique", a déclaré Felix Vezina-Poirier, stratège macroéconomique chez BCA Research, ajoutant que "l'indice était au plus bas avant les frappes américaines sur l'Iran".

Toutefois, "contrairement aux crises précédentes, le président a moins de contrôle sur l'issue de la crise, l'Iran étant aux commandes pour les prochaines étapes de la désescalade", ajoute-t-il.

L'armée iranienne a rejeté l'affirmation du président Donald Trump selon laquelle les États-Unis étaient en train de négocier pour mettre fin à la guerre, affirmant que les États-Unis négociaient avec eux-mêmes.

(Stefano Rebaudo)

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