L'indice boursier mondial stagne, le pétrole remonte en raison des inquiétudes concernant l'Iran, l'or et l'argent augmentent

L'indice MSCI des actions mondiales n'a guère changé mardi, les valeurs technologiques ayant fait baisser Wall Street, tandis que les contrats à terme sur le pétrole se sont redressés après les incidents entre les États-Unis et l'Iran et que les prix des métaux précieux ont regagné du terrain après une déroute de deux jours. . Alors que les diplomates cherchaient à organiser des négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis, les prix du pétrole ont grimpé de plus d'un dollar après que l'armée américaine a abattu un drone iranien qui s'approchait d'un porte-avions américain en mer d'Arabie, selon un rapport de Reuters citant un responsable américain. Par ailleurs, des canonnières iraniennes se sont approchées d'un pétrolier battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz, selon des sources maritimes. Pendant ce temps, le dollar américain était légèrement en baisse après deux sessions consécutives de gains, tandis que le dollar australien était le plus performant sur les marchés des changes mardi, après que la banque centrale a rejoint le Japon en tant que seule économie du monde développé à augmenter ses taux d'intérêt. L'anxiété des investisseurs a augmenté avec des échanges agités dans l'indice de volatilité CBOE .VIX , qui a pris de la vitesse en début de séance, mais en fin d'après-midi, il s'est replié de son plus haut de 20,37 pour clôturer en hausse de 1,66 points à 18. A Wall Street , les indices ont terminé en baisse, les valeurs logicielles pesant sur les inquiétudes concernant la concurrence de l'intelligence artificielle. Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a chuté de 2,8 % et a pesé le plus lourd, Reuters ayant rapporté que le développeur de ChatGPT, OpenAI, a cherché des alternatives plus rapides aux puces d'IA de Nvidia. "Tous les titres liés à l'IA sont actuellement considérés comme négatifs et comme un vent contraire pour le marché dans son ensemble. Sous la surface, certains secteurs du marché se comportent bien, mais la technologie est touchée de plein fouet", a déclaré Sahak Manuelian, directeur général du négoce mondial d'actions chez Wedbush Securities à Pasadena, en Californie. Les investisseurs se sont également intéressés aux résultats des entreprises technologiques, les actions du fabricant de puces AMD AMD.O ayant chuté de 5 % après la cloche, faisant suite à une perte de 1,7 % en séance régulière, après la publication de son rapport trimestriel . Les actions de la société d'équipement de serveurs Super Micro Computer SMCI.O ont augmenté de plus de 6% en fin de séance après la publication de son rapport . A la clôture de mardi, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 166,67 points, soit 0,34%, à 49 240,99 tandis que le S&P 500 .SPX a terminé en baisse de 58,63 points, soit 0,84%, à 6 917,81 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 336,92 points, soit 1,43%, à 23 255,19. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,16 point, soit 0,02%, à 1 043,93. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 <.STOXX > a terminé en hausse de 0,1% pour atteindre son deuxième record de clôture consécutif, mais les échanges ont été freinés par une forte baisse des valeurs des logiciels et de la publicité. Alors que le secteur technologique .SPLRCT a été le plus faible de l'indice S&P 500, terminant en baisse de 2,2%, le secteur de l'énergie .SPNY a été le plus fort, clôturant en hausse de 3,3%, aidé par la hausse des prix du pétrole. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 1 % après la perte de 4 % enregistrée lundi. Outre les inquiétudes liées à l'Iran, le pétrole a bénéficié du soutien d'un accord commercial entre les États-Unis et l'Inde, qui a stimulé les espoirs de la demande mondiale d'énergie. Les attaques continues de la Russie contre l'Ukraine ont alimenté les craintes que le pétrole de Moscou reste sanctionné. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 1,72 %, soit 1,07 $, à 63,21 $ le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 67,33 $ le baril, en hausse de 1,55 %, soit 1,03 $ sur la journée. Les matières premières et le dollar ont été secoués depuis la nomination par le président américain Donald Trump de Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale vendredi dernier. Alors que Warsh pourrait subir la pression de Trump pour réduire les taux d'intérêt, les investisseurs s'attendent à ce qu'il cherche à réduire le bilan de la Fed, ce qui est considéré comme négatif pour les métaux précieux. Mais mardi, l'or au comptant XAU= a augmenté de 6,14% à 4 951,72 dollars l'once, après avoir chuté d'environ 13% au cours des deux séances précédentes. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 7,58% à 85,42 dollars l'once mardi, après avoir chuté de 6% lundi et de 27% vendredi. Jack Janasiewicz, responsable de la stratégie de portefeuille chez Natixis Investment Managers, a déclaré que mardi a montré "un retour au calme sur les marchés des matières premières en ce qui concerne l'or et l'argent". Dans les devises , le dollar australien AUD= s'est renforcé de 1,08% contre le billet vert à 0,7022 $ après que la Banque de réserve d'Australie a augmenté les taux d'un quart de point à 3,85%, citant une inflation supérieure à l'objectif et un marché de l'emploi serré. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a fait un pas en arrière après le rallye de la semaine dernière par rapport à une série de devises. L'indice a baissé de 0,18% à 97,36, avec l'euro EUR= en hausse de 0,27% à 1,1821 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,09% à 155,74. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les rendements ont baissé après avoir augmenté plus tôt, les traders évaluant les changements possibles de la politique de la Réserve fédérale sous Warsh, face à des retards dans les données économiques américaines en raison d'une fermeture partielle du gouvernement. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,8 point de base à 4,268%, contre 4,277% lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1,1 point de base à 4,8983%. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,2 point de base à 3,572%, contre 3,57% lundi en fin de journée.