 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'indice boursier mondial stagne, le pétrole remonte en raison des inquiétudes concernant l'Iran, l'or et l'argent augmentent
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 23:13

L'indice MSCI des
actions mondiales n'a guère changé mardi, les valeurs
technologiques ayant fait baisser Wall Street, tandis que les
contrats à terme sur le pétrole se sont redressés après les
incidents entre les États-Unis et l'Iran et que les prix des
métaux précieux ont regagné du terrain après une déroute de deux
jours. .
Alors que les diplomates cherchaient à organiser des
négociations nucléaires entre l'Iran  et les États-Unis,
les prix du pétrole ont grimpé de plus d'un dollar après que
l'armée américaine a abattu un drone iranien  qui
s'approchait d'un porte-avions américain en mer d'Arabie, selon
un rapport de Reuters citant un responsable américain. Par
ailleurs, des canonnières iraniennes se sont approchées d'un
pétrolier battant pavillon américain  dans le détroit
d'Ormuz, selon des sources maritimes. 
Pendant ce temps, le dollar américain était légèrement en baisse
après deux sessions consécutives de gains, tandis que le dollar
australien était le plus performant sur les marchés des changes
mardi, après que la banque centrale  a rejoint le Japon en
tant que seule économie du monde développé à augmenter ses taux
d'intérêt.
    L'anxiété des investisseurs a augmenté avec des échanges
agités dans l'indice de volatilité CBOE  .VIX , qui a pris de la
vitesse en début de séance, mais en fin d'après-midi, il s'est
replié de son plus haut de 20,37 pour clôturer en hausse de 1,66
points à 18.
    A Wall Street , les indices ont terminé en baisse, les
valeurs logicielles pesant  sur les inquiétudes concernant
la concurrence de l'intelligence artificielle. Le fabricant de
puces Nvidia  NVDA.O  a chuté de 2,8 % et a pesé le plus lourd,
Reuters ayant rapporté que le développeur de ChatGPT, OpenAI, a
cherché des alternatives plus rapides  aux puces d'IA de
Nvidia. 
"Tous les titres liés à l'IA sont actuellement considérés comme
négatifs et comme un vent contraire pour le marché dans son
ensemble. Sous la surface, certains secteurs du marché se
comportent bien, mais la technologie est touchée de plein
fouet", a déclaré Sahak Manuelian, directeur général du négoce
mondial d'actions chez Wedbush Securities à Pasadena, en
Californie. 
Les investisseurs se sont également intéressés aux résultats des
entreprises technologiques, les actions du fabricant de puces
AMD  AMD.O  ayant chuté de 5 % après la cloche, faisant suite à
une perte de 1,7 % en séance régulière, après la publication de
son rapport trimestriel . Les actions de la société
d'équipement de serveurs Super Micro Computer  SMCI.O  ont
augmenté de plus de 6% en fin de séance après la publication de
son rapport .
A la clôture de mardi, le Dow Jones Industrial Average  .DJI 
était en baisse de 166,67 points, soit 0,34%, à 49 240,99 tandis
que le S&P 500  .SPX  a terminé en baisse de 58,63 points, soit
0,84%, à 6 917,81 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a chuté de
336,92 points, soit 1,43%, à 23 255,19. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 0,16 point, soit 0,02%, à 1 043,93.
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  <.STOXX > a
terminé en hausse de 0,1% pour atteindre son deuxième record de
clôture consécutif, mais les échanges ont été freinés par une
forte baisse des valeurs des logiciels et de la publicité.
Alors que le secteur technologique  .SPLRCT  a été le plus
faible de l'indice S&P 500, terminant en baisse de 2,2%, le
secteur de l'énergie  .SPNY  a été le plus fort, clôturant en
hausse de 3,3%, aidé par la hausse des prix du pétrole.
    Les prix du pétrole  ont augmenté de plus de 1 % après
la perte de 4 % enregistrée lundi. Outre les inquiétudes liées à
l'Iran, le pétrole a bénéficié du soutien d'un accord commercial
entre les États-Unis et l'Inde, qui a stimulé les espoirs de la
demande mondiale d'énergie. Les attaques continues de la Russie
contre l'Ukraine ont alimenté les craintes que le pétrole de
Moscou reste sanctionné.
Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de 1,72
%, soit 1,07 $, à 63,21 $ le baril, tandis que le Brent  LCOc1 
s'est établi à 67,33 $ le baril, en hausse de 1,55 %, soit 1,03
$ sur la journée.
Les matières premières et le dollar ont été secoués depuis la
nomination par le président américain Donald Trump de Kevin
Warsh  pour diriger la Réserve fédérale vendredi dernier.
Alors que Warsh  pourrait subir la pression de Trump pour
réduire les taux d'intérêt, les investisseurs s'attendent à ce
qu'il cherche à réduire le bilan de la Fed, ce qui est considéré
comme négatif pour les métaux précieux. 
Mais mardi, l'or au comptant  XAU=  a augmenté de 6,14% à 4
951,72 dollars l'once, après avoir chuté d'environ 13% au cours
des deux séances précédentes. L'argent au comptant  XAG=  a
augmenté de 7,58% à 85,42 dollars l'once mardi, après avoir
chuté de 6% lundi et de 27% vendredi. 
Jack Janasiewicz, responsable de la stratégie de portefeuille
chez Natixis Investment Managers, a déclaré que mardi a montré
"un retour au calme sur les marchés des matières premières en ce
qui concerne l'or et l'argent". 
Dans les devises , le dollar australien  AUD=  s'est
renforcé de 1,08% contre le billet vert à 0,7022 $ après que la
Banque de réserve d'Australie a augmenté les taux d'un quart de
point à 3,85%, citant une inflation supérieure à l'objectif et
un marché de l'emploi serré.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a fait un
pas en arrière après le rallye de la semaine dernière par
rapport à une série de devises. L'indice a baissé de 0,18% à
97,36, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,27% à 1,1821 $.
Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,09% à
155,74.
En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les
rendements ont baissé après avoir augmenté plus tôt, les traders
évaluant les changements possibles de la politique de la Réserve
fédérale sous Warsh, face à des retards dans les données
économiques américaines en raison d'une fermeture partielle du
gouvernement.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a baissé de 0,8 point de base à 4,268%, contre
4,277% lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30
ans  US30YT=RR  a baissé de 1,1 point de base à 4,8983%.
Le rendement de l'obligation à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a augmenté de 0,2 point de base à 3,572%,
contre 3,57% lundi en fin de journée.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
242,1100 USD NASDAQ -1,69%
AUD/USD SPOT
0,7022 Six - Forex 1 +1,05%
Argent
85,37 USD Six - Forex 1 +7,65%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 987,00 USD LME -2,86%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 240,99 Pts Index Ex -0,34%
EUR/USD SPOT
1,1820 USD Six - Forex 1 +0,24%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 255,19 Pts Index Ex -1,43%
NVIDIA
180,3600 USD NASDAQ -2,83%
Or
4 947,02 USD Six - Forex 1 +6,14%
Pétrole Brent
67,91 USD Ice Europ +2,41%
Pétrole WTI
63,91 USD Ice Europ +3,26%
S&P 500 INDEX
6 917,81 Pts CBOE -0,84%
STOXX Europe 600
617,93 Pts DJ STOXX +0,10%
SUPER MICRO
29,6700 USD NASDAQ -0,13%
USA BENCHMARK 10A
4,314 Rates +1,67%
USA BENCHMARK 2A
3,623 Rates +0,44%
USD/JPY SPOT
155,7705 Six - Forex 1 +0,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank