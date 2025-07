L'indécision domine en Europe au début d'une semaine chargée en publications d'entreprises

(AOF) - Les marchés européens ont débuté en ordre dispersé une semaine qui sera marquée par la décision de la BCE sur les taux et les très nombreux résultats de sociétés des 2 côtés de l'Atlantique. Le CAC 40 a reculé de 0,31% à 7798,22 points tandis que l'EuroStoxx50 a aussi cédé 0,31% à 5342,48 points. Londres et Francfort ont légèrement progressé. A contrario, Wall Street était bien orienté : le Dow Jones gagne 0,53% vers 17h40. Les taux longs ont nettement reculé en Europe et aux Etats-Unis. Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont touché de nouveaux plus hauts historiques.

Ils ont bénéficié de la baisse des taux longs. Vers 17h45, le rendement du 10 ans allemand perd 8 points de base à 2,618% et son équivalent américain, 6,7 points de base à 4,356%. Dans ce contexte, le dollar a reculé contre l'euro, pénalisant les actions européennes.

Si l'inquiétude prévaut toujours sur les droits de douane avant la date limite du 1er août fixée par Donald Trump, les prochains jours seront animés par de nombreux résultats aux États-Unis (Tesla, Alphabet, Intel, Texas Instruments…) et en Europe (SAP, BNP Paribas, LVMH, Valeo…).

"Nous sommes plus préoccupés par la qualité des accords que par leur conclusion avant le 1er août. " a déclaré Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, sur CNBC. Il a également indiqué que les négociations commerciales avec l'Union européenne pourraient s'accélérer, notant que l'Europe est devenue " plus engagée ".

Sur le plan économique, la semaine sera dominée par la décision de politique monétaire de la BCE, jeudi. " Il faut se préparer à une conférence de presse d'un ennui mortel", prévient Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF. " Après huit baisses de de taux de 4% à 2%, la BCE ne changera pas sa politique monétaire cette fois-ci. A quelques jours de la nouvelle date-butoir des tarifs douaniers, Christine Lagarde devrait répéter que la BCE est bien positionnée pour réagir aux risques. "

Les indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier et des services en juillet publiés également jeudi, seront aussi à surveiller étroitement.

Au chapitre des valeurs, l'action Stellantis a finalement progressé après un début de séance en net repli. Ses comptes du premier semestre tomberont nettement dans le rouge. En revanche, Covivio a été soutenu par le relèvement de ses objectifs annuels.