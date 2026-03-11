 Aller au contenu principal
L'Inde va accélérer les investissements avec des participations chinoises minoritaires, selon un fonctionnaire
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde va accélérer les investissements avec une participation chinoise de 10 % maximum

* Assouplissement des restrictions pour stimuler l'industrie manufacturière nationale et les entrées de capitaux

* Les projets relatifs à l'électronique et aux terres rares seront approuvés en 60 jours

* Maintien du contrôle de sécurité pour les investissements chinois

(Refonte et ajout des commentaires du secrétaire d'État aux paragraphes 4, 7, 11 et 12) par Shivangi Acharya et Manoj Kumar

L'Inde offrira des approbations plus rapides pour les investissements impliquant des participations chinoises minoritaires dans un plus grand nombre de secteurs, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement mercredi, marquant un changement significatif après six années de restrictions à la suite d'un conflit frontalier en 2020 .

New Delhi a assoupli les règles d'investissement afin de soutenir la production nationale et d'attirer les capitaux étrangers, en particulier pour les propositions impliquant de petites participations chinoises, a déclaré à la presse le secrétaire indien à l'industrie, Amardeep Singh Bhatia.

Dans le nouveau cadre , New Delhi a supprimé mardi l'obligation d'obtenir l'approbation générale du gouvernement pour les entreprises ayant jusqu'à 10 % de participation chinoise, et a déclaré que les investissements dans des secteurs tels que l'électronique, les batteries, les aimants en terres rares et la transformation seraient autorisés dans un délai de 60 jours, à condition que les résidents indiens en conservent le contrôle majoritaire.

Un groupe interministériel dirigé par le secrétaire du cabinet examinera les propositions d'investissement chinois et pourra réviser la liste des secteurs pouvant bénéficier d'une autorisation plus rapide, a déclaré M. Bhatia.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi avait renforcé les règles d'investissement afin de réduire la dépendance de l'Inde à l'égard de la Chine après l'affrontement frontalier meurtrier avec la Chine en 2020.

Cependant, les restrictions ont privé les fabricants indiens de capitaux et de technologies, et ont forcé le gel d'un plan de 2023 de BYD 002594.SZ visant à investir 1 milliard de dollars dans une coentreprise de voitures électriques.

"Nous espérons que cette mesure contribuera à la mise en place d'un plus grand nombre d'installations de production en Inde", a déclaré M. Bhatia, ajoutant que les règles ont été assouplies après consultation d'investisseurs tels que BlackRock et de plusieurs fabricants nationaux.

CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

Les experts du secteur estiment que cette mesure pourrait relancer les cycles de financement, les coentreprises et les propositions d'investissement qui ont été retardés en raison du régime plus strict.

Un processus d'approbation plus clair et limité dans le temps pourrait accélérer de manière significative la mise en œuvre des projets, selon les analystes.

L'échec des régimes d'incitation liés à la production à fournir des technologies et des composants essentiels à grande échelle dans des secteurs clés a incité l'industrie à demander un allègement.

M. Bhatia a déclaré qu'en dépit de l'assouplissement des règles d'investissement, les préoccupations en matière de sécurité liées aux investissements chinois demeurent et que les propositions continueront d'être examinées de près.

"La procédure sera accélérée et certaines étapes seront supprimées. Mais, d'une manière générale, en ce qui concerne les autorisations de sécurité requises, ce processus sera maintenu", a ajouté M. Bhatia.

