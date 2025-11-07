 Aller au contenu principal
L'Inde signe un accord portant sur l'achat de 113 moteurs américains pour ses avions de combat Tejas
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shivam Patel

L'Inde a signé un accord vendredi pour acheter 113 moteurs à General Electric GE.N pour équiper une variante avancée de ses avions de combat Tejas produits localement, en signe de réchauffement des liens avec les États-Unis après des mois de tensions induites par les tarifs douaniers.

Les chasseurs Tejas Mk-1A sont essentiels pour les efforts de l'Inde visant à renforcer les escadrons de chasseurs de son armée de l'air en déclin et à remplacer les jets vieillissants face à la puissance militaire croissante de la Chine voisine et au soutien apporté au Pakistan, grand rival de New Delhi.

Mais la mise en service de l'avion de combat a été retardée en raison de la lenteur des livraisons par GE des 99 moteurs commandés en 2021, dont seuls quatre sont arrivés à ce jour. GE a invoqué des problèmes de chaîne d'approvisionnement à la suite de la pandémie de COVID-19.

COMMANDE COMPLÉMENTAIRE

L'accord de vendredi est une commande de suivi pour équiper d'autres chasseurs , les moteurs devant être livrés sur cinq ans à partir de 2027, a déclaré l'avionneur public indien Hindustan Aeronautics Ltd HIAE.NS dans un communiqué après la signature de l'accord. Il n'a pas mentionné la valeur de l'accord.

Les relations entre l'Inde et les États-Unis se sont détériorées après que le président Donald Trump a doublé les droits de douane sur les produits indiens, les portant à 50 % en août, pour punir New Delhi d'avoir acheté du pétrole russe, ce qui a conduit New Delhi à suspendre ses achats d'équipements de défense américains .

Le mois dernier, Donald Trump a déclaré qu'il prévoyait de conclure un accord commercial avec l'Inde et, jeudi, il a déclaré à des journalistes à Washington que les négociations commerciales se déroulaient bien , et qu'il pourrait se rendre en Inde l'année prochaine.

Ce commentaire fait suite à une réduction des achats de pétrole russe par les raffineurs indiens après les sanctions américaines prises le mois dernier à l'encontre des deux principaux producteurs russes.

Donald Trump devait se rendre en Inde cette année pour le sommet des dirigeants de la Quadrilatérale, qui comprend l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis.

Mais le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré le mois dernier que le sommet se tiendrait probablement au premier trimestre 2026 , et que Donald Trump "a une période chargée" devant lui en 2025.

