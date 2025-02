"L'Inde revient dans le radar des investisseurs" (Franklin Templeton)

(AOF) - "L'Inde revient dans le radar des investisseurs grâce à un meilleur alignement commercial avec les États-Unis", soutient Dina Ting, CFA, Head of Global Index Portfolio Management chez Franklin Templeton, après la rencontre qui s'est déroulée la semaine dernière entre le premier ministre indien Narendra Modi et le président américain.

"L'Inde s'est préparée, avant cette rencontre, à faire d'importantes concessions commerciales envers les États-Unis, destinées à assurer l'alignement géopolitique et à atténuer les déséquilibres commerciaux. En 2024, le commerce bilatéral entre ces deux nations a dépassé 129 milliards de dollars américains, et l'Inde a affiché un excédent de plus de 45 milliards de dollars", rappelle Dina Ting.

Avant de détailler : "Les liens commerciaux entre les États-Unis et l'Inde n'ont cessé de se renforcer au cours de la dernière décennie, Washington considérant de plus en plus le sous-continent indien comme faisant contrepoids à l'influence régionale croissante de la Chine. La réciprocité devenant un thème central dans les négociations de l'ère Trump 2.0, les investisseurs mondiaux sont impatients d'évaluer dans quelle mesure les dirigeants étrangers pourraient être prêts à s'aligner sur les priorités de Trump".

"Étant donné que les États-Unis et l'Inde sont tous les deux motivés pour contrecarrer l'initiative chinoise Belt and Road (qui vise à améliorer l'intégration régionale, à accroître le commerce et à stimuler la croissance économique en reliant l'Asie à l'Afrique et à l'Europe via des réseaux terrestres et maritimes), nous estimons que les motivations restent fortes et devraient profiter à l'Inde, la nation la plus peuplée d'Asie", précise Franklin Templeton.

Récemment, dans le but "d'apaiser" le président Trump, Narendra Modi a promis de collaborer avec les États-Unis pour rapatrier environ 18 000 ressortissants indiens sans papiers vivant dans le pays. Selon le Pew Research Center, on estime à 725 000 le nombre d'immigrés non autorisés originaires d'Inde résidant aux États-Unis.

"Modi, qui a évoqué avec confiance son objectif ambitieux de faire de l'Inde une nation développée d'ici 2047, cherchera à rétablir le statut commercial préférentiel avec les États-Unis dont l'Inde bénéficiait jusqu'à l'expiration, il y a cinq ans, d'un programme commercial clé connu sous le nom de " Generalized System of Preferences "", conclut Dina Ting.