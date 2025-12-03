L'Inde retire l'ordre de précharger les téléphones avec une application de cybersécurité gérée par l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement indien a retiré une directive obligeant les fabricants de smartphones à préinstaller les appareils avec une application de cybersécurité gérée par l'État, a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi.