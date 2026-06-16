L'Inde restreint l'utilisation de Telegram en raison de craintes de fraudes aux examens médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde bloque Telegram jusqu'au 22 juin en raison du scandale de fraude au NEET

* Telegram restreint en vertu de la loi sur les technologies de l'information, l'Inde invoquant la sécurité des examens

* L'Inde affirme que Telegram a été utilisé par des réseaux frauduleux pour tromper les étudiants

(Ajout de détails aux paragraphes 3, 5, 8 à 15) par Munsif Vengattil et Aftab Ahmed

L'Inde a bloqué l'application de messagerie Telegram jusqu'au 22 juin, affirmant que la plateforme avait été utilisée pour « escroquer des candidats » passant un examen national d'entrée en médecine, a déclaré mardi le ministère de l'Éducation dans un communiqué.

Le gouvernement a déclaré qu'il restreignait l'accès à la plateforme Telegram en Inde pour une période définie et limitée. Cette restriction a été prononcée en vertu d'une disposition stricte de la loi sur les technologies de l'information, qui habilite le gouvernement à bloquer l'accès à des sites en ligne "dans l'intérêt de la souveraineté et de l'intégrité de l'Inde".

Des militants ont déclaré que cette disposition était utilisée pour restreindre la liberté d'expression, bien que le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi affirme agir toujours dans le respect de la loi et dans l'intérêt public.

Le mois dernier, le gouvernement indien a annulé un examen d’entrée clé pour les facultés de médecine, connu sous le nom de National Eligibility cum Entrance Test (NEET), après que les autorités ont découvert que ses questions avaient été divulguées à l’avance.

Ces fuites ont déclenché une série de manifestations étudiantes dans différentes régions du pays, notamment des rassemblements sporadiques organisés par le Cockroach Janta Party , un mouvement viral en Inde , qui exigeait la démission du ministre de l'Éducation, Dharmendra Pradhan.

Le gouvernement a programmé un nouvel examen pour le 21 juin.

La mesure prise à l'encontre de Telegram a été adoptée "en réponse à l'utilisation organisée de la plateforme par des réseaux de tricheurs visant à escroquer les candidats se présentant à la nouvelle session du NEET 2026 prévue le 21 juin 2026", a déclaré l'Agence nationale des examens du ministère de l'Éducation.

Telegram n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'application Telegram fonctionnait en Inde jusqu'à au moins 06h30 GMT mardi.

Telegram a connu une croissance rapide en Inde et le pays est son plus grand marché en termes de téléchargements, bien que WhatsApp reste la plateforme de messagerie dominante. Cela fait de cette restriction temporaire une intervention rare et radicale pour un service utilisé bien au-delà de la politique et de l'actualité.

Le gouvernement a déclaré qu’il "regrettait les désagréments causés" par le blocage de l’application, qui affectera des centaines de milliers de personnes, mais qu’il s’agissait d’une mesure de "dernier recours", car les mesures précédentes visant à supprimer ce type de contenu de la plateforme "n’avaient pas donné" de résultats.

Reliance Jio RELJ.NS , Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS , qui desservent ensemble plus d’un milliard de connexions mobiles en Inde, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires visant à savoir s’ils avaient reçu et commencé à mettre en œuvre la directive de blocage.

Google (Alphabet) GOOGL.O , qui exploite le Play Store par lequel la majorité des utilisateurs indiens téléchargent Telegram, et Apple AAPL.O n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires visant à savoir s'ils avaient reçu l'ordre de restreindre l'accès à l'application en Inde.