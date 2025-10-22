L'Inde propose des règles strictes pour étiqueter les contenus IA en invoquant des risques croissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'Inde annonce de vastes nouvelles règles pour réglementer les plateformes d'IA

*

L'Inde demande l'étiquetage des contenus IA et des contrôles sur les médias sociaux

*

Les tribunaux indiens ont été saisis d'affaires concernant l'utilisation de "deepfake"

(Ajout de détails sur les règles d'étiquetage paragraphes 2-5, commentaires d'experts 8-12) par Aditya Kalra et Munsif Vengattil

Le gouvernement indien a proposé mercredi que les entreprises d'IA et les médias sociaux étiquettent clairement les contenus générés par l'IA afin de lutter contre la propagation des "deepfakes" et de la désinformation, à l'instar de l'Union européenne et de la Chine.

Avec près d'un milliard d'internautes, l'enjeu est de taille dans un pays tentaculaire composé de nombreuses communautés ethniques et religieuses, où les fausses nouvelles risquent d'attiser des conflits meurtriers et où les vidéos d'IA "deepfakes" ont alarmé les autorités pendant les élections.

Les nouvelles règles imposent aux plateformes d'étiqueter les contenus générés par l'IA avec des marqueurs couvrant au moins 10 % de la surface d'un affichage visuel ou les 10 % initiaux de la durée d'un clip audio, ce qui confère davantage de responsabilités à des entreprises telles que OpenAI, Meta, X et Google.

Les entreprises de médias sociaux devront également obtenir une déclaration de l'utilisateur indiquant si les informations téléchargées sont générées par l'IA, et déployer des mesures techniques raisonnables pour assurer un contrôle et un équilibre, selon le projet de proposition du gouvernement indien.

Les règles "garantiront un étiquetage visible, la traçabilité des métadonnées et la transparence pour tous les médias générés par l'IA et destinés au public", a déclaré le ministère indien des technologies de l'information, qui a invité le public et l'industrie à lui faire part de leurs suggestions d'ici le 6 novembre.

LE GOUVERNEMENT S'INQUIÈTE DES RISQUES CROISSANTS DE L'IA

Le potentiel d'utilisation abusive des outils d'IA générative "pour nuire aux utilisateurs, diffuser des informations erronées, manipuler les élections ou usurper l'identité d'une personne s'est considérablement accru", a ajouté le gouvernement.

OpenAI, Google et Meta n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

Les tribunaux indiens sont saisis de procès très médiatisés liés aux "deepfakes". Les stars de Bollywood Abhishek Bachchan et son épouse Aishwarya Rai Bachchan ont demandé à un juge de New Delhi de supprimer et d'interdire la création de vidéos d'IA portant atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, et ont contesté la politique de YouTube en matière d'entraînement à l'IA.

Les règles relatives à la couverture de 10 % de la surface sont "l'une des premières tentatives explicites au niveau mondial pour prescrire une norme de visibilité quantifiable", a déclaré Dhruv Garg, associé fondateur du cabinet de recherche sur les politiques publiques Indian Governance and Policy Project.

Si elles sont mises en œuvre, les règles exigeront des plateformes d'IA en Inde qu'elles intègrent des systèmes d'étiquetage automatisés pour identifier et marquer le contenu généré par l'IA au moment de sa création, a-t-il ajouté.

L'Inde est en train de devenir un marché important pour les entreprises d'IA.

Sam Altman, directeur général d'OpenAI , a déclaré en février que l'Inde était son deuxième marché en termes de nombre d'utilisateurs, qui ont triplé au cours de l'année écoulée .