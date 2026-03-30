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L'Inde propose de rendre les avis du gouvernement juridiquement contraignants pour les géants de la technologie
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Inde a proposé mardi de modifier sa loi sur les technologies de l'information afin de rendre les avis et les clarifications juridiquement contraignants pour les plateformes internet telles que Meta

META.O , Google GOOGL.O et X, la dernière d'une série d'exigences de conformité plus strictes pour les géants de la technologie. Cette année, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a ramené à trois heures , contre 36 heures auparavant, le délai imparti aux plateformes pour retirer les contenus signalés par les autorités, et a imposé de nouvelles obligations concernant les contenus générés par l'IA et les "deepfakes".

Actuellement, les avis du ministère des technologies de l'information aux plateformes - sur des questions allant de l'étiquetage des "deepfakes" aux pratiques de retrait de contenu - ont fonctionné comme des conseils sans conséquences juridiques explicites.

Dans les nouvelles règles proposées lundi, le gouvernement a déclaré que le non-respect des avis ou des lignes directrices émis par le ministère des technologies de l'information serait considéré comme un manquement aux conditions de la sphère de sécurité, le bouclier juridique qui protège les plateformes de toute responsabilité pour les contenus publiés par leurs utilisateurs.

Les changements proposés visent à "renforcer la force exécutoire" des directives et à "améliorer la sécurité juridique", a déclaré le ministère dans un avis invitant le public à faire part de ses commentaires d'ici le 14 avril.

Meta, Google et X n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

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