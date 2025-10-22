L'Inde propose de nouvelles règles informatiques pour lutter contre les "deepfakes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement indien a proposé mercredi de nouvelles obligations légales pour les entreprises d'intelligence artificielle et de médias sociaux afin de lutter contre la prolifération croissante des "deepfakes" en ligne, en les obligeant à indiquer que ces contenus sont générés par l'intelligence artificielle.